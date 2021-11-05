Sonbahar davetleri için çok şık ve aşırı pratik saç modelleri

Yeni başlangıçların mevsimi olan sonbahar, tüm heyecanıyla kapımızı çalıyor. Önce gardırobumuzda şıklık rüzgarları estiren modanın ve güzelliğin en sevdiği mevsim, saçları da göz alıcı ilhamından mahrum bırakmıyor. Özgün kesimlerin, dikkat çekici renklerin ve doğal çizgilerin bir araya geldiği bu sezonun güzellik trendleri, saç stilinde de değişiklik arayanların yardımına koşacak. Neyse ki internet çağının avantajlarına sahibiz. Bu sezonun en havalı ve pratik saç görünümlerine tek tıkla ulaşabilir, hem kendinizi hem de saçlarınızı hızlı bir şekilde şehrin koşuşturmasına adapte edebilirsiniz.

1. Önce Bakım

Kabul edelim, bu yaz saçlarımıza hiç acımadık. Deniz, havuz, güneş derken yaz sonunda süpürgeye dönen saçlarla baş başa kaldık. Ancak hiç üzülmeyin. Kırıklarla dolu, mat ve nemsiz saçlarınızı sağlıklı bir şekilde kışa hazırlamanın da bir çaresi var elbette.

Saçlarınızı sonbahara hazırlamadan önce kökten uca bir bakım şart. Bu bakımı sağlamak için uzmanlar tarafından özenle üretilen formüllere sahip ürünleri düzenli bir şekilde kullanmalısınız. Her banyoda kullanabileceğiniz şampuan ve saç kremi ile saçlarınızı derinlemesine temizlerken, haftalık uygulayabileceğiniz maskeler ve kremlerle saçlarınıza sağlık kazandırabilirsiniz.

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2. Lob Kesimlerin Akıllara Sığmaz Cazibesi

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Lob kesim, uzun ve bohem versiyonuyla bu sonbahar aklımızı çeliyor. Omuzlara kadar inen, uçları katlı ve asimetrik dalgalarıyla öne çıkan lob modeller, her tip saça uyum sağlayabilir nitelikte. Bu sonbahar, lob kesimi kuaförünüzden mutlaka isteyin.

Sonbaharın vintage ruhuyla oldukça uyumlu olan lob kesime en çok salaş dalgalar yakışıyor. Paris kadınlarının çabasız şıklığı yakaladığı özgür dalgalara ulaşmak için ihtiyacınız olan tek şey Toni&Guy Deniz Suyu Etkili Saç Spreyi. Yapacağınız tek şey ise spreyi nemli saçlarınıza sıkarak kurumasını beklemek.

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3. 70'lere Geri Dönüş

Çiçek çocukların ve Woodstock sahnelerinin mirası uzun kaküller, bu sonbaharın trend listesinde yerini aldı. Bir kestirenin bir daha vazgeçemediği kakül modeller, zamansız şıklığı ve gizemli stilleriyle yenilik isteyenlerin ilk tercihi olmaya aday.

Bakımı ve şekillendirmenin zor olduğu düşünüldüğü için kakül kesimlerden çoğu zaman çekinilebiliyor. Ancak Remington ile kusursuz kaküller artık hayal değil. Remington fön tarağı ile kaküllerinizi kolayca şekillendirebilirsiniz. Saçlarınızın uç kısımlarını da içe doğru kıvırarak 70'ler stilinizi tamamlayabilirsiniz.

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4. Atkuyruğuna Yeni Bakış

Şüphesiz atkuyruğu hepimizin vazgeçilmezi. Spor salonlarından, şık yemeklere kadar hep yanımızda olan kuyrukları bu sonbahar bambaşka bir form kazandırmaya ne dersiniz?

Özellikle ofis yemeklerinde favoriniz olacak bu saç modeli, pratik yapılışıyla öne çıkıyor. Bu modeli yapabilmek için saçlarınızı küçük bir saç lastiği ile kafanızın altından gevşekçe toplayın. Ardından saç tokanızın üst kısmında kalan saçlarınızı ortadan ikiye ayırın. Saç kuyruğunuzu ikiye ayırdığınız saçlarınızın arasından sokarak bu modeli elde edebilirsiniz.

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5. Sonbaharın İmza Saçı: Romantik Örgüler

Yıllardır saç örgülerinin sadece kız çocuklarına yakıştığını düşündük. Oysa her yaş ve saç tipine anında şık bir görünüm kazandıran örgü modellerden başka sonbaharın çocuksu romantikliğine ne yakışabilir ki!

Sonbaharda özellikle açık saçların bir kısmına yapılan örgüler dikkat çekiyor. Daha asi bir stil istediğiniz özel günlerde ikiye ayırdığınız saçlarınızın bir kısmını resimdeki Hollanda stili örebilirsiniz. Ardından saç örgünüzü saç piercingleri ile süsleyerek tarzınızı tamamlayabilirsiniz.

Son dönemin moda saç modeli tepede birleşen saç örgülerine de çok yakışacak olan bu aksesuarları incelemek için tıklayın.

6. Saçlara Minimalist Dokunuş

Şu bir gerçek ki düz ve temiz görünümlü saçların hiçbir zaman modası geçmiyor. Keskin ve cezbedici hatların hakim olduğu düz kesimlerde iyice zirveye çıkan düz fönler, minimalizme gönül verenlerin kurtarıcı modeli.

Günlük kullanımda veya şık davetlerde... Düz fönlerle her tarz kıyafete ve ortama uyum sağlamak çok kolay. Özellikle düz kesilmiş uzun saçlara çok yakışan bu modeli yapabilmek için ilk yapacağınız şey saçlarınızı ikiye ayırmak. Ardından saçlarınızı Philips saç düzleştiricisiyle bakım yaparak şekillendirebilirsiniz.

Minimal stilinizi saçlarınıza yansıtabileceğiniz bu modeli dakikalar içinde yapabilmek için tıklayın.

7. Bir Topuz Halleder!

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Pandemi döneminde iyice alıştığımız topuz saçların pratik rahatlığından vazgeçemeyenler müjde! Hayallerinizdeki topuza ulaşmak için artık aynı karşısında saatlerce yapılan denemelere gerek yok. Tek adımda harika topuzlara ulaşmak artık mümkün.

Bu özel topuzları kolayca yapabilmenizi sağlayan ise akıllı tasarımları ile öne çıkan spiral tokalar. Düğün, akşam yemeği gibi özel akşamlara çok yakışacak olan şık topuzları, resimdeki üç adımı takip ederek ulaşabilirsiniz. Işıltılı uzun küpeler ile tamamlayabileceğiniz bu model ile elegant ve zarif stilinizi tamamlayabilirsiniz.

Pratik kullanımı ve akıllı tasarımı ile dikkat çeken toka için tıklayın.

8. Karizmanın Dozunu Yükseltiyoruz

Hollywood yıldızlarının dahi radarında olan pixie saçlar, bu sonbahar da peşimizi bırakmayacak gibi gözüküyor. Kalıpları yıkan, asi ve özgür ruhların şıklık silahı olan kısa pixie modeller, bu sonbaharda özellikle köklü değişiklik isteyenlerin aklını çeliyor.

İlk bakışta şekillendirmesi zor gibi görünen pixie saçları, Syoss Styling Taft Şekillendirici Jöle ile özgürlüklerine toz kondurmadan hizaya getirmek mümkün. Özel günlerde hafif nemli saçlarınıza elleriniz yardımıyla ürünü uygulayarak marjinal bir görünüme imza atabilirsiniz.

Özellikle platin renklerle karizmanın dozunu yükselten kusursuz pixie saçları şekillendirebileceğiniz jöleyi buradan inceleyebilirsiniz.

9. Blair Waldorf'un İzinde

Dizi tarihinin unutulmaz efsanelerinden Gossip Girl, ekranlara veda edeli seneler olsa da moda dünyasındaki etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Şık, lüks ve soylu giyimiyle en ünlü moda şovlarına bile ilham olan Blair Waldorf karakterinin ikonik saç aksesuarları, bu sonbaharın yıldızı olacak.

Saç bantlarını ve taçları stilinde çok iyi kullanan güzel karakterimizin seçimlerinin güncel versiyonlarını bizimle buluşturan Suzetto, büzgülü tacıyla hepimizi büyülüyor. Kadife yapısıyla Sonbahar ruhunu iyice hissettiren bu modeli, geceden örerek hafif dalgalandırdığınız saçlarınıza takabilirsiniz.

Yumuşacık kadife elbiseleriniz ile tamamlayabileceğiniz büzgülü tacı incelemek için tıklayabilirsiniz.

10. Antik Çağdan Gelen Güzellik



Yüzyıllar önce bile göz alıcı görünen saçlara sahip olmak her kadın için büyük önem taşıyordu. Arkeolojik kazılarda görme şansı bulduğumuz şık ve zevkli tasarımlarla süsleyebileceğiniz davet saçları, yüzyıllar geçse de çok trend.

Mezopotamya topraklarında hakimiyet süren bir kraliçe gibi hissedeceğiniz bir model istiyorsanız takıların gücünden yararlanabilirsiniz. Nişan, kına gecesi gibi törenlere çok yakışacak olan bu modeli yakalamak için ortadan ayırdığınız saçlarınızı ensenizde sıkı bir topuz yapabilir, süslemek için ise saç zincirlerinden yararlanabilirsiniz.

Basit bir topuzu bile anında kraliçe standartlarına yükseltecek bu aksesuarı buradan inceleyebilir veya satın alabilirsiniz.

