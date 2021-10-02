Sonbahar gelinlerinden Özpirinçci’nin çiçeklerle bezeli tacına benzer aksesuar modelleri

Masalların hem büyüleyici hem güçlü eşsiz karakterleri: Prensesler. Onları, zarafetlerine zarafet katan zarif taçlarıyla hatırlıyoruz. Bin bir çeşidiyle taçlar; her dönemde sizi bir prenses gibi masallarda dolaştıran, özellikle fotoğraf çekimlerinde ve özel günlerde tercih edilen, zamansız aksesuarlardan biri hâline geldi. Her alanda doğaya dönmeye başladığımız gibi taç seçiminde de çiçeklere döndük. Çiçekli taçlar özellikle bahar gelinlerinin vazgeçilmezi olmuş durumda. Prenses gibi hissetmenize son bir adım kalmışken birbirinden güzel çiçekli saç aksesuarı modellerine göz atmaya ne dersiniz?

1- Doğanın kalbine inmeyi tercih eden sade prensesler için yeşilin zarafeti karşınızda



Mitolojik tanrıçaların zarafetini anımsatan bu sade taçla özel günlerde doğallığınızdan ödün vermek zorunda değilsiniz. Özellikle kabarık olmayan, 60'lar 70'ler modasından vintage bir elbise ya da gelinlik tercih ediyorsanız tamamlayıcı aksesuarınız işte burada! Hem sadelikten hem de doğanın büyüsünden vazgeçmeyen prensesler için bir araya getirilmiş bu tacı özel günlerin haricinde farklı fotoğraf çekimleri için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. "Bir prenses büyüleyici güzelliğinin yanında rahat da hissetmeli." diyorsanız saçlarınızın arasında tonla ağırlık taşımanıza da gerek yok çünkü bu aksesuar tercih edebileceklerinizin en hafifi olabilir.

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2- Biraz çiçek, biraz inci ve masallar diyarına yolculuk...



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İncilere "deniz ormanının çiçekleri" desek abartmış olmayız. Çiçekler, sınırsız bir yeşilin içinde ortaya çıktığı gibi taç üzerindeki inciler de koca bir maviliğin hakimiyetinden çıkıp görünmeyi başarıyor. Çiçek ve incinin birleşimi bu taç ile bir gezegenin prensesi gibi görünmeniz imkansız değil. Saçlarınızın arasından kayan küçük cipso çiçeklerine eklenmiş ışıltılı bembeyaz incilerle ışığınıza ışık katacaksınız. Bu taç; çiçeklerle bembeyaz görüntünüze renk katabilir, size iyi bir enerji verebilir ve incilerle de takı ihtiyacınızı karşılayabilir.

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3- Güllerinizin buketi neden saçlarınız olmasın?



Aşkın sembolü gülleri elinizde taşımak yerine başınıza taç etmeye ne dersiniz? Eğer saçlarınızı güllerle bezemeyi tercih ederseniz bu taç tam size göre! Beyaz güller görüntünüzü tamamlayacak ve favori saç aksesuarlarınızdan biri hâline gelecek. Özellikle deniz kenarında gerçekleşen törenlerde bu tacı kullanarak güllerinizi kumsalda açtırabilirsiniz. Canlı gibi görünen, kumaştan üretilen gülleriniz her zaman taze kalacak. Böylece tacınızı yıllarca hatıra olarak saklayabilirsiniz. Bu tacın renkli güllere sahip olan seçeneğini de tercih edebilirsiniz.

Güllerle saçlarınızı süslemek için Pretyzoom Çiçekli Saç Bandı'na buradan ulaşabilirsiniz.

4- En özel gününüzde mutluluğunuzu renklerinizle yansıtın



Kim demiş, her şey bembeyaz olmalı diye! Gelinliğinize bahar getirecek taç işte burada. Tacın üzerindeki sarı papatya sizi temsil etsin, diğer renkler de duygularınızı. En özel günlerinizi rengarenk tacın verdiği enerji ile yaşayabilirsiniz. Birden fazla renge sahip olan bu taç neredeyse her renk kıyafetinizle uyum sağlayabilir. Düğününüzde, mezuniyetinizde ya da doğum sonrasında, fotoğraf çekimleriniz için kullanabileceğiniz çok şık ve cıvıl cıvıl duracak bir taç modeli. Genç prenseslerin doğum günü kutlamaları için de iyi bir tercih olabilir. Bu el yapımı taca ulaşmak çok kolay.

Beyaz Buket Sun Çiçekli Gelin Tacı'nı incelemek için tıklayın.

5- Çiçeklerinizi saçlarınızın bir köşesinde saklayın



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Çiçeklerin tek bir yerde toplandığı; bir buket havası veren saç tokaları da taçlar kadar etkili. Özellikle yarım topuz, örgü ve dağınık saç modellerinde araya iliştirilen bu tokalar, sizin en renkli sırrınız olsun. Gizemli prensesler için en doğru tercih olan bu tokalar, tarak formundaki yapısıyla kolayca saçlarınızda tutunur. Çiçeklerin şoklanmasıyla oluşturulan bu toka, yıllarca sizinle birlikte kalabilir ve birçok özel anınızda size eşlik edebilir. Pastel tonlarındaki çiçekleriyle sade ya da gösterişli, fark etmeksizin bütün konseptlerin vazgeçilmezi olabilir. Ayrıca çok özel bir hediye olarak da tercih edilebilir.

Fiorimatrimonio Çiçekli Tarak Toka'yı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

6- Hayır Zeus'un değil sizin tacınız



Zeytin dalı uzatmak yerine, o dalları saçlarınızın arasında taşırsanız mesajı en güzel yoldan yerine ulaştırırsınız diye düşünüyoruz. Yapraklarla oluşturulmuş, Yunan tarzı bu taç ile büyüleyici görüneceksiniz. Sadece yapraklardan oluşan bu tarz saç aksesuarlarını özellikle alnınıza indirerek kullanırsanız bir masal kitabından fırlamış gibi görünebilirsiniz. Ayrıca konseptli bir parti için de bu tacı düşünebilirsiniz. Yaprakların aralarına iliştirilmiş küçük beyaz çiçekler de size ışıltı katacak. Şeffaf tül kurdelesiyle de beyaz tercihlerinizle uyum sağlayacak.

Yapraklarla bezeli Solustre Yeşil Yaprak ve Çiçekli Alın Bandı'nı incelemek için tıklayın.

7- Denizkızı olmak için bir şans



Denizyıldızını andıran çiçeği ve kristalleri andıran boncuklarıyla denizden çıkıp gelen bu aksesuarı, istediğiniz gibi şekil vererek kullanabilirsiniz. Özel günlerinizde, atkuyruğunuza ya da topuzunuza bu şık saç aksesuarını takabilirsiniz. Mücevheri andıran ışıltısıyla takı takmanıza bile gerek kalmayabilir. Bal rengi tasarımı sayesinde her renk elbisenize uyum sağlayıp bir altın takı gibi kullanılabilir. Sadece düğün değil, nişan ve kına organizasyonları için de size eşlik edebilir, bu aksesuar.

Hayalperest Bal Rengi Çiçek ve Kristalli Helen Gelin Saç Aksesuarı'na ulaşmak için buraya tıklayın.

8- Duvağınız çiçeklerle bezensin



Hem çiçekli saç aksesuarı hem de duvak! Sade nikah törenlerinde gelinliğiniz ile uyum sağlayacak bir aksesuar. Özellikle midi boy bir gelinlik tercih ediyorsanız bu küçük tüllü duvağınızı da taktıktan sonra tarih sayfalarından çıkmış bir gelin olabilirsiniz. Özel günlerinizde nostaljiyi yakalamanın anahtarı, bir aksesuar ötenizde duruyor. Araya iliştirilen küçük inciler saçlarınıza ışıltı katacak. Bu aksesuar aynı zamanda nedimeleriniz için de iyi bir seçenek olabilir ve toplu fotoğraflarınıza zarafet katabilir. Aksesuarda bulunan fileyi gözlerinizin önüne doğru indirerek kullanırsanız o zamansız görüntüyü yakalayabilirsiniz.

Beaupretty Çiçekli File Alın Bandı'na göz atmak için tıklayın.

9- Asi prenseslere başağın özgür ruhu eşlik etsin



Başağın uçsuz bucaksız coğrafyalarda rüzgarla savrulmasını hatırlayın. Siz de en mutlu anlarınızda özgür ve enerjik hissetmek için tacınızda başağı tercih edebilirsiniz. Başak sarısı ve mavi ile sonsuzluğu simgeleyen bu saç aksesuarını; hem gelinlikle, hem diğer elbiselerinizle hem de doğum sonrası özel fotoğraf çekimleriniz için kullanılabilirsiniz. Birçok konsept ve elbise ile uyum sağlayacak bu tacın farklı renklerini de tercih edebilirsiniz. Fotoğraf çekimlerinde, küçük prensesler ve anneleri için de güzel bir seçim olabilir.

Özgür prensesler ve kraliçeler Apple Tree Gerçek Çiçekli Taç'ı incelemek için buraya tıklayın.

10- Mücevheri geçtik, tacı seçtik!



Dünyayı değil ama özel günleri kurtardık! Kullanacağınız bu taç ile küpeye ihtiyacınız yok. Altın rengi üzerine boncuktan yapılmış küçük beyaz papatyalarla zarif bir görüntü yakalarken tacın uçlarından sarkan zincirler ile bir mücevher kullanmış gibi görüneceksiniz. Saçlarınızı hangi modelde tercih ederseniz edin, bu taç size çok yakışacak. Son dönemde çok tercih edilen bu saç aksesuarı günlük hayatta da rahatlıkla kullanılabilir. Bir jean, bir tişört kombininiz bile sadece bu aksesuarla çok şık görünebilir.

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