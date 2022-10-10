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Sonbahar renklerini içinde taşıyan en etkileyici ruj çeşitleri

07.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevsimler değişirken makyaj trendleri güncelleniyor ve bu durumdan rujlar da nasibini alıyor. Sonbaharın gelişiyle artık daha koyu renkli ve nude tonlarda rujlar ön plana çıkıyor. Siz de sonbahar renklerini taşıyan etkileyici ruj önerileri arıyorsanız çok şanslısınız. Gelin, en güzel rujları derlediğimiz listeyi birlikte inceleyelim.

Sonbahar renklerini içinde taşıyan en etkileyici ruj çeşitleri

Sonbaharın gelişiyle makyaj çantanıza yeni rujlar eklemek ve tarzınızda değişiklik yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Kırmızıdan bordoya, pembeden mora, farklı renklerdeki birbirinden kaliteli rujlara göz atmaya ve sonbaharın renklerini makyajınıza taşımaya ne dersiniz?

1. Uzun süre kalıcılık: Maybelline New York Super Stay Matte Likit Mat Ruj

Sonbahar renklerini içinde taşıyan en etkileyici ruj çeşitleri

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Maybelline New York Super Stay Matte Likit Mat Ruj,16 saate kadar kalıcılık sunuyor. Aplikatörü ile tek seferde kolayca uygulanabilen ve kuruluk hissi bırakmayan formülü sayesinde ruju, gün boyu rahatsızlık duymadan kullanabilirsiniz. Bulaşma yapmayan ruj ile yiyecek ve içecekleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Zengin renk pigmentasyonuna sahip ürünü hem günlük kombinlerinizi hem davetleri tamamlayacak makyajlarınızda tercih edebilirsiniz.

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2. Bütçe dostu bir seçenek: Flormar Ruj - Lusty Lipstick

Sonbahar renklerini içinde taşıyan en etkileyici ruj çeşitleri

Bordo, sonbahar makyajlarına en çok yakışan ruj renklerinden biri. Bordo renkli Flormar Ruj - Lusty Lipstick ile dudaklarınıza doğal bir görünüm kazandırabilirsiniz. Gün boyu yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz, hafif dokulu ve nemlendirici özellikteki ürünü günlük ya da şık, her türlü makyajınız için kullanabilirsiniz. Ekonomik bir seçenek olmasıyla da sık sık tercih edilen parlak ruju severek kullanacağınıza ve tekrar tekrar almak isteyeceğinize eminiz!

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3. Hayvanlar üzerinde test edilmeyen: Golden Rose Velvet Matte Lipstick

Sonbahar renklerini içinde taşıyan en etkileyici ruj çeşitleri

Hayvanlar üzerinde test edilmeyen Golden Rose Velvet Matte Lipstick; kadifemsi, mat ve yumuşak yapısı sayesinde rahatça sürülür. Dermatolojik olarak test edilen cilt dostu ürün, kolay ve hızlı kullanım sağlar. Kaliteli formülü ile uzun süreli kalıcılık vadeden ruj, sonbahar makyajlarınıza mükemmel uyum sağlayacak ve dudaklarınıza doğal bir renk verecek!

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4. Doğa dostu olmasıyla öne çıkan: IRSHI Yarı Mat Kahve Rengi Nude Ruj

Sonbahar renklerini içinde taşıyan en etkileyici ruj çeşitleri

Hayvanlar üzerinde test edilmeyen ve vegan IRSHI Yarı Mat Kahve Rengi Nude Ruj, paraben ve sülfat gibi zararlı kimyasallar içermez. İçeriğindeki Hint yağı ve E vitamini sayesinde dudakları besler ve kuruluğu önler. Yarı mat yapıdaki ürün kolayca sürülür. Yoğun kapatıcılığı sayesinde dudaklarınıza dolgun ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır.

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5. Dudaklarda pürüzsüz bir görünüm için: Pierre Cardin Parlak Likit Ruj - Photoflash Lipgloss Toffee Nut

Sonbahar renklerini içinde taşıyan en etkileyici ruj çeşitleri

Kalıcılığını ve sürüldüğü andaki tazeliğini gün boyu koruyan Pierre Cardin Parlak Likit Ruj, tek dokunuşla kusursuz dudaklara sahip olmanızı sağlar. Doğal fındık kahve tonlarındaki rengi ile sonbahara mükemmel şekilde uyum sağlayan ruj, hafif yapısı sayesinde dudaklarınızda ağırlık hissi yaratmaz. Parlak, güçlü ve ıslak görünümlü bir likit ruj arayışındaysanız bu ürün tam da size göre!

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6. Kırmızıdan vazgeçemeyenlere: Avon Ultra Mat Ruj Red Supreme

Sonbahar renklerini içinde taşıyan en etkileyici ruj çeşitleri

"Kırmızı rujdan vazgeçemem." diyorsanız Avon Ultra Mat Ruj Red Supreme' e bayılacaksınız! E vitamini, susam ve avokado yağları içeren formülü sayesinde yoğun nemlendirici etki sunan ruj, dudaklarınızın kadifemsi ve mat bir görünümde olmasını sağlar. SPF 15 özelliği ile dudaklarınızı güneşin zararlı ışınlarından korur. Yenilenen sivri ucu sayesinde kolay ve kusursuz şekilde uygulanır.

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7. İki kat daha fazla matlaştırıcı pudra: Maybelline New York Color Sensational Powder Matte Ruj

Sonbahar renklerini içinde taşıyan en etkileyici ruj çeşitleri

Soğuk alt tonlu gri-kahverengi Maybelline New York Color Sensational Powder Matte Ruj, standart rujlardan iki kat daha fazla matlaştırıcı pudra içerir. Sıra dışı rengiyle dudaklara cesur bir görünüm verir ve uzun süre kalıcılık sunar. Hızlı ve kolay kullanım sağlayan ürün doğada çözünebilir. Ruj sayesinde sonbaharın ambiyansını dudaklarınızda taşıyabilirsiniz.

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8. Pembenin doğallığı: Farmasi Bb Ruj

Sonbahar renklerini içinde taşıyan en etkileyici ruj çeşitleri

Pembe rengiyle dudaklara doğal bir görünüm veren Farmasi Bb Ruj, günlük makyajınızın vazgeçilmezi olmaya aday! Kullananların beğenisini kazanan ve olumlu yorumlar alan ürün; paraben, ağır metal ve glüten içermez. Rujun formülünde E vitamini ve shea yağı yer alır. Hayvanlar üzerinde test edilmeyen vegan ruj, dudakları kurutmadan mat bir görünüm sunar.

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9. Optimum yapışma ve eşit renk dağılımı: KIKO Unlimited Double Touch Likit Ruj

Sonbahar renklerini içinde taşıyan en etkileyici ruj çeşitleri

Uzun süre kalıcılık sağlayan iki aşamalı KIKO Unlimited Double Touch Likit Ruj, her sürümde dudaklara optimum seviyede yapışır ve rengi eşit dağıtır. Dudak parlatıcı etkisiyle ışıltılı bir görünüm sunar. Hızla kuruyarak bozulmaz ve leke tutmaz. İki farklı aplikatörü bulunan ürünün floklu baz renk aplikatörü geniş bir uygulama alanı sunarken fiber dudak parlatıcısı aplikatörü doğru miktarda ürün kullanılmasını sağlar.

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10. Murumuru yağı ile daima nemli dudaklar: Flormar Ruj- Hd Weightless Matte Lipstick Lavender

Sonbahar renklerini içinde taşıyan en etkileyici ruj çeşitleri

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İçeriğindeki murumuru yağı sayesinde dudakları nemlendiren Flormar Ruj- Hd Weightless Matte Lipstick Lavender, ağırlık hissi vermeden kusursuz bir matlık sunar. Sıra dışı rengiyle sonbahara uyum sağlar ve kremsi yapısı sayesinde kolaylıkla uygulanabilir. Makyajınızın yıldızı olacak ruj görünümünüze farklılık katar. Partilerde, davetlerde ve özel günlerde kombinlerinizle uyum sağlar.

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