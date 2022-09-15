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Sonbaharın yaklaşmasıyla yeni parçalar almak isteyenlere uzun kollu önerileri

14.09.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbaharın bir sıcak bir serin havaları, giyim konusunda hemen herkese kararsızlık yaşatıyor. Mevsimine uygun kıyafet seçimi yaparak sonbaharı daha rahat ve sağlıklı geçirmeniz mümkün oluyor. Sizler için uzun kollu bluzdan trençkota, triko hırkadan sweatshirte kadar sonbahara uygun pek çok modeli inceledik. Gelin, listelediğimiz ürünleri birlikte inceleyelim.

Sonbaharın yaklaşmasıyla yeni parçalar almak isteyenlere uzun kollu önerileri

Kurtarıcı parçalardan olan mevsimlik kıyafetler, sonbaharın gelişi ile yavaş yavaş dolaplarda yerlerini almaya başladı. Mağazalarda ve online alışveriş sitelerinde yer alan rengârenk sweatshirtler ve trençkotlar, son zamanlarda araştırılmaya başlandı. Bahar aylarında sizi "Ne giyeceğim?" derdinden kurtaracak modelleri listeledik. İşte detaylar!

1. Canlı renkleri sevenler için: Koton Kadın Desenli Tişört Uzun Kollu

Sonbaharın yaklaşmasıyla yeni parçalar almak isteyenlere uzun kollu önerileri

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Sonbahar kendini hissettirmeye başladıkça serin ve rüzgârlı bahar havalarında giyilebilecek uzun kollu kıyafetler, mağazalarda yerini almaya başladı. Koton Kadın Desenli Tişört Uzun Kollu, rengi ve kendinden desenli kumaşı ile yazın enerjisini hissetmeye devam etmenizi sağlar. Serin havalarda sizi sıcak tutan ürün, kaliteli kumaş yapısı sayesinde konforlu bir deneyim sunar. %95 polyester kumaş kullanılarak üretilen uzun kollu tişörtü, herhangi bir çekme problemi ile karşılaşmadan çamaşır makinesinde rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Canlı renklerden hoşlanan biriyseniz bu ürünü incelemenizde fayda var.

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2. Serin havaların kurtarıcı parçası: İandb Kadın Çizgili Oversize Sweatshirt Celina

Sonbaharın yaklaşmasıyla yeni parçalar almak isteyenlere uzun kollu önerileri

Yumuşaklığına bayılacağınız %100 pamuk kumaştan üretilen İandb Kadın Çizgili Oversize Sweatshirt Celina'yı bahar ayları boyunca keyifle kullanabilirsiniz. Asimetrik tasarımı ve rengi ile göz dolduran ürün, kaliteli yapısı ile ön plana çıkar. Sweatshirtün serin sonbahar günlerinde üşümenizi engelleyen kalın kumaşı, alerjen bir madde içermediğinden cildinize zarar vermez. Salaş bir model olduğu için ürünü, kendi beden ölçünüzde almanız marka tarafından önerilir. Sonbahar alışverişinizi bu şık ve spor tarzın bir arada olduğu özel tasarım sweat ile tamamlamaya ne dersiniz?

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Günün her saatinde: LACHT Kadın Camel Geometri Desen Dik Yaka Uzun Kollu Bluz

Sonbaharın yaklaşmasıyla yeni parçalar almak isteyenlere uzun kollu önerileri

Siyah zemin üzerine oluşturulmuş kahverengi geometrik şekilli deseni ile LACHT Kadın Camel Geometri Desen Dik Yaka Uzun Kollu Bluz, sonbahar aylarında şıklığınıza şıklık katar. Hem gün içinde hem akşam saatlerinde kullanabileceğiniz ürün, katıldığınız her ortama uyum sağlar. Yumuşacık ve kaliteli kumaşı sayesinde daima konforlu ve rahat hissettirir. Yeni bir mevsime girerken dolabınızdaki kıyafetlerin yenilenmeye ihtiyacı varsa bu bluza şans vererek şıklığınızı konuşturabilirsiniz. S, M ve L beden aralığında üretilen ürünün pek çok farklı desen seçeneğinin olduğunu söylemeden geçmeyelim.

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4. Her mevsime uygun: Koton Oversize Gömlek Uzun Kollu Gömlek Kadın

Sonbaharın yaklaşmasıyla yeni parçalar almak isteyenlere uzun kollu önerileri

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Diğer mevsimlerde olduğu gibi sonbaharın da kurtarıcı parçalarından bir olan beyaz gömleklerin modası hiçbir zaman geçmiyor. Zamansız parçalardan olan beyaz gömlekler, her tarza kolayca uyum sağlıyor. Koton Oversize Gömlek Uzun Kollu Gömlek ile istediğiniz kombini oluşturarak dilediğiniz tarza rahatlıkla bürünebilirsiniz. Ayrıca serin sonbahar günlerinde hem gündüz hem akşamları ürünü rahatlıkla giyebilirsiniz. Kullandığınız aksesuarlara göre ister şık bir görünüm yakalayabilir ister sokak stiline uyum sağlayabilirsiniz. Kıyafet dolabınızın olmazsa olmaz parçalarından biri olacak modeli detaylıca inceleyip sepetinize eklemenizi öneririz.

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5. Rahatlığıyla gönülleri fetheden: Stradivarius Uzun Trençkot

Sonbaharın yaklaşmasıyla yeni parçalar almak isteyenlere uzun kollu önerileri

Havaların serinlemeye başladığı şu günlerde mağazalarda trençkotları da görmeye başladık. Bahar aylarının en kullanışlı parçalarından biri olan trençkotlar, günü kurtaran ürünler arasında yer alıyor. Hem spor hem klasik tarzı bir arada sunan trençkotlar, sonbahar aylarında sık sık tercih ediliyor. Stradivarius Uzun Trençkot, hoş yeşil tonu ve cepli tasarımı ile dikkatleri üzerine topluyor. Pamuktan elde edilen dokuma kumaşı ise ekstra rahat bir kullanım sunuyor. Çok severek kullanacağınızı düşündüğümüz bu ürüne göz atıp şans vermek istemez misiniz?

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6. Yumuşacık hırkalara merhaba: TRENDYOLMİLLA Pudra Crop Düğme Detaylı Triko Hırka

Sonbaharın yaklaşmasıyla yeni parçalar almak isteyenlere uzun kollu önerileri

Hoş rengi ve dokusuyla bu sonbahar üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz crop tarzı bir hırkaya ne dersiniz? Günün her saatine uyum sağlayan triko hırkalar, zamansız parçalardan biri oluyor. Kumaş veya jean pantolon, kloş etek veya mini şort gibi pek çok ürünle kombinlenen triko hırka seçenekleri; sonbahar aylarının vazgeçilmez ürünlerden biri oluyor. TRENDYOLMİLLA Pudra Crop Düğme Detaylı Triko Hırka, her tarza ve günün her saatine uyum sağlıyor. Pudra pembe renkte tasarlanan ürün, yumuşak yapısıyla konforlu hissettiriyor. Pek çok renk seçeneği olan ürünü çok seveceğinize eminiz.

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7. Sokak stilinin vazgeçilmezi: TRENDYOLMİLLA Antrasit Crop Düğme Detaylı Bluz-Hırka Triko Takım

Sonbaharın yaklaşmasıyla yeni parçalar almak isteyenlere uzun kollu önerileri

Son yıllarda crop bluz ve hırka takımları, özellikle gençler arsında bir hayli revaçta. Kombin oluşturmada oldukça kolaylık sağlayan bu takımlar, özellikle kıyafet seçiminde rahatlığı ön planda tutanlar için ideal bir seçim olabiliyor. TRENDYOLMİLLA Antrasit Crop Düğme Detaylı Bluz-Hırka Triko Takım da bu ürünler arasında yer alıyor. Serin geçen sonbahar ayları için günlük kıyafet arayışındaysanız ve hızlıca kombin oluşturabileceğiniz tarzda parçalar edinmek istiyorsanız bu crop bluz ve hırka takımını hiç düşünmeden satın alıp gardırobunuzun en güzel köşesine ekleyebilirsiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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