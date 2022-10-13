Sonuçlar üzülmenize yol açabilir! Yapılan ankette en sık görülen seks rüyaları açıklandı

Cinsellik de hayatımızda uyku kadar önemli bir yere sahip. Genellikle uyumadan önce yapılan cinsel aktiviteler uyku sırasında da bilinçaltımızda devam edebiliyor. Görülen rüyaların içeriğinde hiç tanınmayan kişiler veya yıllardır görmediğiniz kişiler yer alabiliyor. Yapılan bir ankete göre erkeklerin çoğunluğu seks rüyası görüyor. Bu rüyaların içeriğinde genellikle eski sevgililer bulunuyor.

KADINLAR ARKADAŞLARINI GÖRÜYOR

Yapılan ankette erkekler ve kadınlar arasında en yaygın görülen seks rüyaları bulunmaya çalışıldı. Erkeklerin yüzde 92'si eski sevgilisiyle seks hayali kurarken, kadınların sadece yüzde 54'ü aynı şeyi söyledi. Kadınlar arasında en sık görülen seks rüyası (yüzde 75) bir arkadaşıyla seks yapmaktı. Kadınlar için en sık bildirilen ikinci seks rüyası, bir iş arkadaşıyla seksti.

KARANTİNA BU RÜYALARIN ARTMASINA NEDEN OLMUŞ OLABİLİR

Birçok insan , karantina sırasında eski sevgililerinden haber aldı , bu da eski sevgilileri içeren rüyalarda ince bir artışa yol açmış olabilir. Seks eğitimcisi, seks ve aşk koçu ve yazar Suzannah Weiss , "Gelecek belirsiz göründüğünde, geçmişin ve tanıdıkların düşünceleri rahatlatıcıdır, bu nedenle eski sevgilinizi düşünmek veya hayal etmek çok doğal" diyor . Uzmanlar, eski sevgilinizle seks hakkında bir rüyanın mutlaka tek bir anlama gelmediği konusunda hemfikir.

BİRÇOK NEDENİ OLABİLİR

Weiss, "Eski bir sevgili birçok nedenden dolayı bir seks rüyasında ortaya çıkabilir" diyor. "Bu sadece genel olarak seks açlığı yaşamanın ve bu rahat, tanıdık bağlantıyı kaçırmanın bir sonucu olabilir. Bu , ayrılıktan dolayı çözülmemiş bazı hisleriniz olduğu anlamına gelebilir - belki de hala neyin yanlış gittiğini ve neyi farklı şekilde yapacağınızı düşünüyorsunuzdur . ya da belki bir kapanış olmadığını hissediyorsunuzdur."

DÜZENLİ SEKS YAPMAYI ÖZLÜYOR OLABİLİRSİNİZ

Psikolog ve seks ve yakınlık koçu Lori Beth Bisbey , PhD'ye göre, rüyalardaki insanlar genellikle bir bileşimi temsil eder . "Örneğin, bir rüyada eski sevgiliniz, arzuladığınız ama sahip olamadığınız tüm kadınları temsil ediyor olabilir" diyor. "Eski sevgilinle ilgili bir seks rüyası görüyorsan, hayatındaki o belirli zaman dilimini kaçırıyorsun ya da bekarsan, hayatında düzenli seks yaptığın birini özlüyorsun demektir."

MEVCUT İLİŞKİ İLE KARŞILAŞTIRILABİLİYOR

Bisbey, mevcut ilişkinizi önceki ilişkilerinizle karşılaştırmanın yaygın olduğuna da dikkat çekiyor. Eski sevgilinizle ilgili seks rüyalarınız, eski ilişkinizin bazı yönlerini kaçırdığınız veya "mevcut ilişkinize biraz baharat eklemeniz" gerektiği anlamına gelebilir.

TEKRAR BİR ARAYA GELME ARZUNUZ OLABİLİR

Eski sevgilinle seks hakkında rüyalar çoğunlukla zararsız olsa da, bazı insanlar için daha derin bir şeyin işareti olabilir. Sosyolog ve klinik seksolog Sarah Melancon , "Eski sevgiliyle ilgili bir seks rüyası kesinlikle bir "işaret" değildir, ancak bazı erkekler için olabilir" diyor . "Bir erkek eski sevgilisiyle tekrar bir araya gelme arzusu duymasa bile, paylaştıkları yakınlığı kaçırabilir."

EN YAYGIN GÖRÜLEN DİĞER SEKS RÜYALARI

Bir şeyin utanç verici bir şekilde yanlış gittiği seks rüyası: Ankete göre erkeklerin yüzde 76'sı bu rüyayı görmüş.

Grup seks: Anket, erkeklerin yüzde 72'sinin bu rüyayı gördüğünü söylüyor.

Bir ünlüyle seks: Ankete göre, erkeklerin yüzde 68'i bu rüyayı gördü.

Kamu seks: Ankete göre erkeklerin yüzde 59'u bu rüyayı görmüş.



