Sonunda bu da oldu! İstediği zammı kabul etmeyen kiracısını soydu

Son dönemde artan kira fiyatları, ev sahipleri ve kiracıları karşı karşıya getiriyor. İstanbul'da yaşanan olay ise bu kadarına da 'pes' dedirtti. Ev sahibi, kirada yüzde 100'lük artış istedi, kiracı ise bunu kabul etmeyip yüzde 25 zam yapacağını açıkladı. Bunun sonrasında iddiaya göre ev sahibi gizlice eve girip televizyon ve masada bulunan parayı çaldı.

EVE GİRİP KİRACISININ TELEVİZYONUNU VE PARASINI ÇALDI

Muhammet Kartal, hukuk öğrencisi. Geçen yıl Avcılar'da bir daireyi eşyalı olarak 3 bin TL'ye kiraladı. Ev sahibi yüzde 100 zam isteyince işler karıştı. Zorbalığa başlayan ev sahibi, evin önüne gelip kiracısını sık sık tehdit etti, telefonla arayıp tacizlere başladı. Yaptıklarıyla çözüm bulamayan ev sahibi, kiracısının evde olmadığı vakit girdiği evde televizyonu ve parasını çaldı. Ev sahibi iddiaları yalanlarken konu yargıya taşındı.

'EVİN SICAK SUYUNU KESTİ'

Kiracı Kartal şunları ifade etti:

"Bana 'Sana haddini bildiricem, seni evden çıkarıcam' dedi. Beni sürekli rahatsız ediyor, evime gidip gelen misafirlerime karışıyor. Yüzde 100'lük zammı kabul etmedik, devletin belirlediği yüzde 25 oranını yapacağımızı söyledik. Bunun üzerine evde bulunan eşyaları istemeye başladı. Evin hemen yan tarafında onun bir ofisi var. Eve ait olan kombi de orada. Onu da kapattı, şu an soğuk bir suyla duş alıyoruz. Doğal gaz kesilmiş olsa ocak çalışmazdı. Eve gizlice girip televizyonu ve masanın üzerindeki bin TL nakit parayı alıp gitmiş.

EV SAHİBİ İDDİALARI REDDETTİ

Show Haber'in haberine göre ev sahibi iddiaları reddederken kiracısının doğal gaz faturasını ödemediği için doğal gazın kesildiğini öne sürdü.

