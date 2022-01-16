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Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Tsunami böyle geldi

16.01.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tonga'da meydana gelen yanardağ patlaması sonrasında birçok ülke için tsunami uyarısı verilmişti. Sosyal medyaya yansıyan ve henüz nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde gelen tsunami saniye saniye görüntülendi.

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Tsunami böyle geldi

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'da geçen yıl patlama görülen yanardağ, 14 Ocak'ta yeniden aktif hale geldi. Yanardağdaki patlamanın ardından birçok ülke için tsunami uyarısı yapılmıştı. Sosyal medyaya yansıyan ve henüz nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde gelen tsunami saniye saniye kamerayla kaydedildi.

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GEÇEN YILIN ARDINDAN YENİDEN FAALİYETE GEÇTİ

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai adasında geçen yıl 20 Aralık'ta patlama görülen yanardağının 14 Ocak'ta yeniden faaliyete geçtiği bildirildi. Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtti.

Yanardağdan deniz seviyesinden 5-20 kilometre yükseklikte duman bulutu yükseldiğini aktaran yetkililer, patlamanın 260 kilometre çapında alandan duyulduğunu ifade etti.

Yetkililer, halka sahillerden ve deniz kenarlarından uzak durmalarını, patlamadan kaynaklı sülfür kokusu nedeniyle maske giymelerini tavsiye etti.

JAPONYA'DA TSUNAMİ

Kyodo ajansının Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) dayandırdığı haberine göre, yanardağın aktif hale gelmesinin ardından ülkenin güneyindeki Amami Adası'nda 1,2 metreyi bulan dev dalgalar gözlemlendi.

JMA, ülkenin güneybatısındaki adaların bir kısmında, yüksekliği 3 metreyi bulan tsunami meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Japonya'nın Pasifik Okyanusu kıyılarında yüksekliği 1 metreyi geçmeyen tsunamiler oluştuğunu belirten JMA, bu olaylarda can veya mal kaybı olmadığını vurguladı.

Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin vurduğu bölgelerde yaşayanlara deniz kenarından uzak durmaları çağrısı yaptı.

TSUNAMİ BÖYLE GELDİ

Sosyal medyaya yansıyan ve henüz nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde Tonga'daki yanardağ patlaması sonucu meydana gelen tsunami saniye saniye görüntülendi.

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BİRÇOK ÜLKE İÇİN TSUNAMİ UYARISI YAPILMIŞTI

Patlamanın ardından Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya, ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verilmiş, tsunamiler Tonga'daki hemen hemen bütün adaları vurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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