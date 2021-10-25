Sosyal medya bunu konuşuyor! NASA Başkanı Nelson'dan UFO açıklaması

Uzaylıların varlığı hakkındaki tartışmalar hala sürüyor. Kimileri uzaylılar gerçekten var olduğunu, hatta Dünya'yı ara ara ziyaret ettiklerini düşünüyor. Ancak kimileri de uzaylıların varlığına inanmadığını dile getiriyor. NASA Başkanı Bill Nelson'ın son açıklamaları bu tartışmaları daha da alevlendirecek gibi görünüyor.

"NE OLDUĞUNU BİLMİYORLAR, NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

NASA Başkanı Bill Nelson, bu hafta şaşırtan açıklamalarda bulundu. Tanımlanamayan uçan cisimlerin (UFO) askeri gözlemleri ile dünya dışı yaşam arasında olası bir bağlantı olabileceğini söyleyen Nelson, "Bu pilotlarla konuştum ve bir şey gördüklerini biliyorlar ve radarları buna kilitlendi. Ve ne olduğunu bilmiyorlar. Ve ne olduğunu bilmiyoruz. Dünya'da bu tür bir teknolojiye sahip olan bir düşman olmadığını umarız." dedi.

Bu bile başlı başına ilginç bir analiz olarak değerlendirilirken, Dünya'nın ötesindeki yaşam arayışının NASA'nın süreklilik haline gelen bir görevi olduğunu belirten Nelson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada kim var? Biz Kimiz? Buraya nasıl geldik? Olduğumuz şeye nasıl dönüştük? Nasıl geliştik? Nasıl uygarlaştık? Ve milyarlarca başka Güneş'e ve milyarlarca başka galaksiye sahip bir evrende aynı koşullar var mı?' O kadar büyük ki, anlayamıyorum.”

NASA'nın 14. başkanı olan Nelson, açıklamasının devamında paralel evren teorilerinden de bahsetti. "Artık başka evrenlerin olabileceğine dair teoriler bile var" diyen Nelson, "Ve eğer durum buysa, ben kimim ki Dünya gezegeninin bizimki gibi medeni ve organize bir yaşam formunun tek yeri olduğunu söyleyebilirim? ifadelerini kullandı.

"EVRENDE YALNIZ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNMÜYORUM" DEMİŞTİ

Bu, Nelson'ın uzaylı yaşamına dair yaptığı ilk açıklama değil. NASA Başkanı daha önce, ABD Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı UFO raporunun gizli bir versiyonunu okuduğunu ve evrende yalnız olmadığımızı hissettiğini söylemişti.

Nelson, "Yalnız mıyız? Şahsen, öyle olduğumuzu düşünmüyorum" diyerek ses getirmişti.

