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  4. Sosyal medya canlı yayınında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Sosyal medya canlı yayınında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

16.03.2021 02:24 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya canlı yayınında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya uygulaması üzerinden yapılan canlı yayında babası tarafından taciz edilen kız çocuğunun koruma altına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜLER SONRASI BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada yer alan görüntüler sonrası harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile iletişim kurarak görüntülerde yer alan kişinin İzmir'de yaşayan H.Y olduğunu tespit etti. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.Y'yi gözaltına aldı.

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KORUMA ALTINA ALINDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Y'nin adliyeye sevk edileceği, kızı İ.Y'nin (15) ise İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

Bakanlığın H.Y hakkında açılacak davaya da müdahil olacağı bildirildi. (AA)


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