Sosyal medya düzenlemesi için geri sayım başladı! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yasa teklifi neler getirecek?

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın "Yaklaşık 7-8 aydan beri Dezenformasyonla Mücadele Kanununu çalışıyoruz" ifadesi, dezenformasyonla mücadele yasa teklifine ilişkin haberlerde yer almıştı. Şimdi ise milyonlarca kişiyi ilgilendiren sosyal medya düzenlemesinde son viraja girildiği ve taslak çalışması tamamlandığı bilgisi verildi.

60 MADDELİK YASA TEKLİFİ

TRT Haber'in haberine göre; "Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi"nin yaklaşık 60 maddeden oluşması bekleniyor.

Haberde, konuyla ilgili yoğun bir mesai yürütüldüğü belirtilirken, AK Parti'nin yetkili kurullarında kapsamlı istişareler yapıldığı ifade edildi. Hazırlanan taslağa ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bilgilendirildiği aktarılırken, sosyal medya düzenlemesinin Milliyetçi Hareket Partisi ile de paylaşıldığı bildirildi.

YASA TEKLİFİNİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Daha önce düzenlemenin 3 ana başlıktan oluşmasının beklendiği yazılmıştı.

Haberde ise yalan haber ve dezenformasyonla mücadeleye yönelik yasa ile özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına hukuki zemin kazandırılacağı ifade edildi.

Ayrıca, sosyal medyada yalan ve yanıltıcı haber yayanlara Türk Ceza Kanunu'nda ilk kez yaptırım getirileceği paylaşıldı.

Mevcut yasaya göre sosyal medya şirketlerinin bildirdiği temsilciler "tüzel" kişiliğe sahip. Yeni düzenlemeyle ise Türkiye'deki temsilcilerin 'gerçek' kişi olmasının sağlanacağı bildirildi.

Öte yandan, teklifte internet medyasına yönelik düzenleme yapılacağına ilişkin bilgi de verildi. Aktarılanlara göre internet haberciliği de yasal altyapı ile buluşturulacak.

Önümüzdeki hafta konunun taraflarının tekrar bir araya geleceği bildirilirken, taslak metnin bakanlıkların, kurum ve kuruluşların görüşüne sunulacağı belirtildi.

Gelecek hafta yapılacak son değerlendirmelerin ardından "dezenformasyonla mücadele yasa teklifi"nin Meclis'e sunulması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SOSYAL MEDYADAKİ TEHLİKELERE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Fatih'te Genç Projeler Açılış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, internet mecralarının özellikle de sosyal medyanın, sağladığı kolaylıklar yanında doğru, kararında ve bilinçli kullanılmazsa adeta bir bataklık gibi içine düşeni yutup yok edecek tehditleri de içinde barındırdığına dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hukuki altyapıdan yoksun, sosyal medya ve elektronik ticaret platformlarının yol açacağı sorunlar, bu konudaki tereddütlerin ve endişelerin çok üzerindedir. Bunun için en kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçireceğiz." ifadelerini de kullanmıştı.

