Sosyal medya düzenlemesi yolda! Dezenformasyona ilk kez ceza getirilecek

Geçtiğimiz haftalarda Fatih'te Genç Projeler Açılış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, internet mecralarının özellikle de sosyal medyanın sağladığı kolaylıklar yanında doğru, kararında ve bilinçli kullanılmazsa adeta bir bataklık gibi içine düşeni yutup yok edecek tehditleri de içinde barındırdığına dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçireceğiz" ifadelerini de kullanmıştı. Şimdi ise yalan haber ve dezenformasyonla mücadele düzenlemesinin hazırlıklarının sürdüğü aktarıldı.

TRT Haber'in aktardığına göre; Yalan haber ve dezenformasyonla mücadeleye yönelik teklifi hazırlanırken birçok ülkeden örnekler incelendi. Düzenlemenin 3 ana başlıktan oluşması bekleniyor.

İLK KEZ CEZA GELİYOR

Haberde, sosyal medyada dezenformasyona ilk kez ceza getirileceği belirtildi. Ayrıca, yalan ve yanıltıcı haberleri bilerek yayanlara hapis cezasına varan yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.

"DEZENFORMASYON, TERÖR KADAR TEHLİKELİ"

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal "Yaklaşık 7-8 aydan beri Dezenformasyonla Mücadele Kanununu çalışıyoruz" dedi. Mahir Ünal, dezenformasyon tehlikesiyle ilgili ise "Dezenformasyon bir bumerang gibi dönüp hepimizi vuracak bir tehdit. Avrupa Birliği dezenformasyonla ilgili, özellikle internet ortamıyla ilgili 2 tane kırmızı çizgi belirledi. Bir tanesi terörle mücadele, bir tanesi dezenformasyonla mücadele çünkü dezenformasyon, terör kadar tehlikeli." ifadelerini kullandı.

TÜZEL YERİNE GERÇEK KİŞİ

Mevcut yasaya göre sosyal medya şirketlerinin bildirdiği temsilciler "tüzel" kişiliğe sahip. Yeni düzenlemeyle ise Türkiye'deki temsilcilerin 'gerçek' kişi olmasının sağlanacağı bildirildi.

Öte yandan, teklifte internet medyasına yönelik düzenleme yapılacağının da altı çizildi. Aktarılanlara göre internet haberciliği de yasal altyapı ile buluşturulacak.

ÇOK YAKINDA MECLİS'TE

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'a göre düzenleme çok yakında Meclis takvimine girecek.

