Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn pozuyla manzaranın önüne geçti! “Neredeyse göğüslerinden düşecek”

Sosyal medyada Barbi lakabıyla anılan fenomen isim Apollonia Llewellyn son paylaşımıyla yine hayranlarının beğenisini topladı. Bir teknede arkası New York manzarasına dönük bir şekilde poz veren fenomen isim gönderisine, “Teknede iş başında” notunu ekledi. Llewellyn’in gönderisi kısa sürede sevenlerinin beğenisini kazandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Llewellyn beyaz bluz ve pantolon takımını siyah gözlük ile çantayla tamamladı. Fenomen ismin manzaranın güzelliğini gölgede bırakan paylaşımı hayranlarından tam not aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten bu kadar güzel olmak büyük haksızlık” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise kıyafetini eleştirerek, "Neredeyse göğüslerinden düşecek" yorumunu ekledi.