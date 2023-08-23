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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn pozuyla manzaranın önüne geçti! “Neredeyse göğüslerinden düşecek”

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn pozuyla manzaranın önüne geçti! “Neredeyse göğüslerinden düşecek”

    23.08.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı. Beyaz bluz ve pantolon takımı tercih ederek New York manzarasına arkasını dönen Llewellyn’in gönderisi kısa sürede beğeni topladı.

    Sosyal medyada Barbi lakabıyla anılan fenomen isim Apollonia Llewellyn son paylaşımıyla yine hayranlarının beğenisini topladı. Bir teknede arkası New York manzarasına dönük bir şekilde poz veren fenomen isim gönderisine, “Teknede iş başında” notunu ekledi. Llewellyn’in gönderisi kısa sürede sevenlerinin beğenisini kazandı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

    APOLLONİA

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Llewellyn beyaz bluz ve pantolon takımını siyah gözlük ile çantayla tamamladı. Fenomen ismin manzaranın güzelliğini gölgede bırakan paylaşımı hayranlarından tam not aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten bu kadar güzel olmak büyük haksızlık” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise kıyafetini eleştirerek, "Neredeyse göğüslerinden düşecek" yorumunu ekledi.

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