Sosyal medya ikiye bölündü: Tırnakların beyaz mı mavi mi olduğu tartışılıyor

Optik yanılsamalar aynı görselin farklı görünmesine sebep olabiliyor. 2015 yılında paylaşılan beyaz ve altın ya da mavi ve siyah elbisesi izinden giden başka bir görüntü interneti ikiye böldü. Bu kez, Facebook'ta bir kadının tırnaklarının aynı tonda boyandığını gösteren bir manikür fotoğrafı paylaşıldı.

GÖNDERİYİ PAYLAŞAN KİŞİ OJEYİ BEYAZ OLARAK GÖRÜYORDU

Daha sonra Facebook grubu üyelerine hangi rengi seçtiğini düşündüklerini sordu.

Fotoğrafı yükleyerek şunları yazdı: "Ben başka bir gruptayım ve birisi bunun ne renk oje olduğunu sordu... Kafam karıştı çünkü tek gördüğüm temel beyaz cila ama yorumlara baktım ve insanlar bunun mavi/gri bir ton olduğunu söylüyor?!?"

ÇOK SAYIDA KİŞİ OJENİN AÇIK MAVİ OLDUĞUNU BELİRTİYOR

"Yarın sabah ilk iş bir göz randevusu almam gerekip gerekmediğini görmek için ne düşündüğünüzü görmek istedim." Yayınlandıktan kısa bir süre sonra, tıpkı diğer grupta olduğu gibi, kimsenin aynı fikirde olmadığı ortaya çıkınca hararetli bir tartışma çıktı. Bir yandan, birçok kişi ojenin açık mavi olduğunu düşündüklerini söylerken, diğerleri yalnızca beyaz görebildiklerini iddia ediyor. Biri şöyle yazdı: "Yüksek kaliteli bir beyaza benziyor."

PEMBE RENK GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA EDENLER VARDI

“Telefonunuzun parlaklığını sonuna kadar açın. Bu beyazdır."Ancak diğerleri, "Bana mavi veya gri temel renkten yapılmış beyaz bir cila gibi geldi" dedi. Bir başkası karışıma bir ton daha eklerken, dedikleri gibi: “Hepimiz aynı resme mi bakıyoruz? O tırnaklar kesinlikle pembe boyalı.”

RENK DEĞİŞTİREN ELBİSE TARTIŞMALARINI HATIRLATTI

Diğerleri senaryoyu daha önce dikkat çeken renk değiştiren elbiseye benzetti. Biri şöyle dedi: "'Ah hayır... bu senaryo... geri döndü." Bir başkası sohbete katıldı ve şu yorumu yaptı: “Belki beyaz ve altın rengine karşı mavi ve siyah meselesi. Yine de bunu yumuşak kırmızı/pembe ışıltılı hafif maviye yaslanan çok açık bir gri olarak görüyorum.”

OJENİN AÇIK MAVİ OLDUĞU KANITLANDI

Sosyal medya kullanıcıları kendi aralarında tartışıp tartışırken, internet dedektifleri işi bir adım öteye taşıdı. Renk tahminlerinde haklı olduklarını kanıtlamaya kararlı olarak kesin kanıt bulmaya karar verdiler. Rusya'da bir güzellik salonunda çekilen orijinal resmin izini sürdüler. Buradan, tırnakların çok açık bir mavi tonuna boyandığını kanıtladılar.

