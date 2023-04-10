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Sosyal medyada gündem oldu! 'Google yanlışlıkla para gönderdi' iddiası herkesi şaşırttı

10.04.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada çıkan 'Google yanlışlıkla kullanıcılara para gönderdi' iddiası gündem oldu. Android işletim sistemi konusunda uzmanlaşmış bir serbest gazeteci, sosyal medyada kendisine Google Pay üzerinden para gönderildiğini iddia etti. Başka kullanıcılar da Reddit gibi diğer sosyal medya mecralarında çeşitli gönderiler paylaşarak Rahman'a benzer iddialar dile getirdi.

Sosyal medyada gündem oldu! 'Google yanlışlıkla para gönderdi' iddiası herkesi şaşırttı

Google bu kez yanlışlıkla para gönderdiği iddiasıyla gündemde. Google'ın kullanıcılara yanlışlıkla ücretsiz para gönderildiği iddiası sosyal medyada yankı buldu. Söz konusu iddia herkesi şaşırtmayı başardı. İşte detaylar...

SOSYAL MEDYADAN "GOOGLE PAY ÜZERİNDEN PARA GÖNDERİLDİ" YAZDI

Android işletim sistemi konusunda uzmanlaşmış bir serbest gazeteci Mishaal Rahman, 5 Nisan'da sosyal medyada kendisine Google Pay üzerinden para gönderildiğini iddia etti. Mishaal Rahman, Twitter'dan paylaştığı gönderide Google Pay'i açtığını ve "Google Pay Remittance (Havale) deneyimini test ettiği için 46 dolar "ödül" aldığını gördüğünü söyledi.

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Başka bir paylaşımda ise Reddit'teki bazı kullanıcıların birkaç yüz dolar para kazandığını, bir kullanıcının ise 1072 dolar aldığını iddia ettiğini dile getirdi.

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Rahman, başka bir gönderide ise "Bunun bir hata olduğundan şüpheleniyorum, bu yüzden para şimdilik hesabımda duracak" dedi.

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Mishaal Rahman'ın da dediği gibi, görünüşe göre bu bir hataydı.

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Çünkü bir başka gönderide Rahman, "Google Pay parayı geri aldı ve paranın hesabıma yanlışlıkla yatırıldığını onaylayan bir e-posta gönderdi." ifadelerini kullandı. "Parayı nakde çevirdiysen, sende kalacak gibi görünüyor" diye de ekledi.

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Rahman'ın paylaştığı Google'dan geldiği söylenen e-postada da parayı harcadıysanız veya transfer ettiyseniz, paranın sizde kalacağı yönünde bir bildirim olduğu görüldü.

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