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Sosyal medyada gündem olmuştu! İngiliz turistin paylaştığı gümrük memuru hakkında soruşturma başlatıldı

06.07.2023 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada, Türkiye'ye gelen İngiliz bir turistin çektiği görüntüler gündem olmuştu. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, gümrük memurunun tavrı tepki çekmiş ve memurun İngiliz kadına yönelik soruları sosyal medyada taciz olarak yorumlanmıştı. Söz konusu görüntüler sonrası o gümrük memuru hakkında soruşturma başlatıldı. İşte haberin detayları...

Sosyal medyada gündem olmuştu! İngiliz turistin paylaştığı gümrük memuru hakkında soruşturma başlatıldı

Sınır kapısında görevli bir gümrük memurunun, motosikletiyle Türkiye'yi gezmeye gelen İngiliz Laura Brend isimli bir kadın turiste yönelik tavrı sosyal medyada gündem oldu. İpsala Kaymakamlığı, söz konusu personel hakkında soruşturma başlattı ve memur pasif göreve çekildi.

Sosyal medya bu gümrük memurunu konuşuyor! İngiliz kadın turist o anları paylaştı: 'Erkek arkadaşın var mı?' Sosyal medya bu gümrük memurunu konuşuyor! İngiliz kadın turist o anları paylaştı: 'Erkek arkadaşın var mı?'

Motosikletiyle Türkiye’yi gezmeye gelen İngiliz turiste gümrük memurunun davranışları sosyal medyada taciz olarak yorumlandı. İngiliz kadın ise o anları sosyal medyada paylaştı. Memurun, turist kadına üst üste sorular yönelttiği anlar dikkat çekti. O anlar, turist kadının aksiyon kamerasına yansıdı.

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Turist kadına, erkek arkadaşının olup olmadığını soran memur, kadına kahve içmeyi teklif etti. Ardından, "Benden hoşlandın mı?" diye soran memurun tavırları sosyal medyada tepki çekti. Kadın turist ise o anları, "Türkiye sınırını yalnız bir kadın olarak geçmek" notuyla paylaştı.

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Öte yandan, İpsala Kaymakamlığı, söz konusu personel hakkında soruşturma başlattı ve memur pasif göreve çekildi. (İHA)

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Gümrük memuru Edirne gümrük turist sınır kapısı

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