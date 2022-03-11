HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Sosyal medyada gündem olmuştu! Kılıçdaroğlu duyurdu, Moda Sahnesi'ni ziyaret edecek

Sosyal medyada gündem olmuştu! Kılıçdaroğlu duyurdu, Moda Sahnesi'ni ziyaret edecek

11.03.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın faturasını ödemeği için elektriği kesilen Moda Sahnesi'ni ziyaret edecek.

Sosyal medyada gündem olmuştu! Kılıçdaroğlu duyurdu, Moda Sahnesi'ni ziyaret edecek

Gelen yüksek elektrik faturaları sonrasında Moda Sahnesi, elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. Karar sonrası Moda Sahnesi’nin, dün elektrikleri kesilmiş, gelen ekiplerin elektriği kestiği anlar, sahnenin sosyal medya hesabından paylaşılarak, ‘Elektriğimizi kestiler” ifadesine yer verilmişti. Sosyal medyadaki paylaşım sonrası gelen tepkiler üzerine Moda Sahnesi'ne yeniden elektrik verilmişti.

KILIÇDAROĞLU ZİYARET EDECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yarın Moda Sahnesi'ni ziyaret edeceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Moda Sahnesi, milletimiz için verdiğiniz mücadeleyi tarih yazacaktır. İzninizle Cumartesi saat 13.00’te sizleri ziyaret etmek isterim. Elektriğinizi tekrar açmışlar ama ne olur ne olmaz, kandil de getireceğim. Malum bende çok var. Gönderen hiç olmazsa bir işe yaramış olur.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meral Akşener'den Tansu Çiller açıklamasıMeral Akşener'den Tansu Çiller açıklaması
Bakan Karaismailoğlu "Sıkıntılı gözüküyor" diyerek saat verdiBakan Karaismailoğlu "Sıkıntılı gözüküyor" diyerek saat verdi
Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalarAntalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

İspanya ona hayran kaldı! "Bu ismi kesinlikle not alın"

İspanya ona hayran kaldı! "Bu ismi kesinlikle not alın"

Beklenen açıklama Putin'den geldi: Olumlu gelişmeler var

Beklenen açıklama Putin'den geldi: Olumlu gelişmeler var

İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! Tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız

Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! Tek tek sayıp ekledi: Hepsini serbest bırakacağız

Meral Akşener'den Tansu Çiller açıklaması

Meral Akşener'den Tansu Çiller açıklaması

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.