Sosyal medyada gündem olmuştu! Kılıçdaroğlu duyurdu, Moda Sahnesi'ni ziyaret edecek

Gelen yüksek elektrik faturaları sonrasında Moda Sahnesi, elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı. Karar sonrası Moda Sahnesi’nin, dün elektrikleri kesilmiş, gelen ekiplerin elektriği kestiği anlar, sahnenin sosyal medya hesabından paylaşılarak, ‘Elektriğimizi kestiler” ifadesine yer verilmişti. Sosyal medyadaki paylaşım sonrası gelen tepkiler üzerine Moda Sahnesi'ne yeniden elektrik verilmişti.

KILIÇDAROĞLU ZİYARET EDECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yarın Moda Sahnesi'ni ziyaret edeceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Moda Sahnesi, milletimiz için verdiğiniz mücadeleyi tarih yazacaktır. İzninizle Cumartesi saat 13.00’te sizleri ziyaret etmek isterim. Elektriğinizi tekrar açmışlar ama ne olur ne olmaz, kandil de getireceğim. Malum bende çok var. Gönderen hiç olmazsa bir işe yaramış olur.

Sevgili @modasahnesi milletimiz için verdiğiniz mücadeleyi tarih yazacaktır. İzninizle Cumartesi saat 13.00’te sizleri ziyaret etmek isterim. Elektriğinizi tekrar açmışlar ama ne olur ne olmaz, kandil de getireceğim. Malum bende çok var. Gönderen hiç olmazsa bir işe yaramış olur. https://t.co/Yq42SS7hNO — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 11, 2022



