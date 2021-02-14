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Sosyal medyada ’Sonun Özgecan gibi olacak’ diyen şahsa gözaltı

14.02.2021 16:03 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada ’Sonun Özgecan gibi olacak’ diyen şahsa gözaltı

İstanbul’da sosyal medya üzerinden bir kadını ’Sonun Özgecan gibi olacak’ diyerek tehdit eden şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Samir B.

İstanbul’da sosyal medya üzerinden bir kadını ’Sonun Özgecan gibi olacak’ diyerek tehdit eden şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu Samir B. sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak, ’Hacer’ adlı kadını ölümle tehdit etti. İhbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelinin kadın hakkında, "Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu" diyerek tehditler savurduğu tespit edildi. Fatih’te yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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