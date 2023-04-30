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Sosyal medyada yankı bulan olay! Geceyi aydınlattı... Bölge halkı büyük şaşkınlık yaşadı

30.04.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da bölge halkının karşısında büyük şaşkınlık yaşadığı, gökyüzünde görülen ve geceyi aydınlatan mavi ateş topunun gök taşı olduğu açıklandı. Nuevo Leon Eyaleti Sivil Koruma Kurumu yaptığı açıklamayla sosyal medyada büyük yankı bulan olayı doğruladı. Çok sayıda kişi ise olayın görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinin kuzey ve batı kesimlerindeki yerleşim yerlerinde gökyüzünde ilerleyen ve ara sıra parlayan mavi bir ışık gözlendi. Bölge halkı yaşanan fenomen ve ortaya çıkan ilginç görsel şölen karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Çok sayıda kişi, olayın görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

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YETKİLİLER GERÇEĞİ AÇIKLADI

Nuevo Leon Eyaleti Sivil Koruma Kurumu yaptığı açıklamayla sosyal medyada büyük yankı bulan olayı doğruladı. Yetkililer, gökyüzündeki olayın atmosfere girdikten sonra alev alan bir gök taşı olduğunu duyurdu. Ayrıca olay nedeniyle eyalette herhangi bir hasarın yaşanmadığı ve gökyüzünün Nuevo Leon Özerk Üniversitesi Gözlemevi yetkilileri tarafından sürekli olarak incelendiği bildirildi. (İHA)

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Meksika göktaşı

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