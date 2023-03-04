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Sosyal medyadan duyurdu! Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, İYİ Parti'den istifa etti

04.03.2023 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ne kumar ne ne noter masasında olacağız diyerek 6'lı masadan kalktı. Akşener'in açıklamaları sonrasında siyasetin gündemi bir anda hareketlenirken, İYİ Parti'den bir istifa haberi geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, İYİ partiden istifa ettiğini belirtti.

Sosyal medyadan duyurdu! Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, İYİ Parti'den istifa etti

Türkiye adım adım seçimlere giderken 6'lı masanın adayının kim olacağı merak ediliyordu. Son toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ne kumar ne de noter masasında olacağız diyerek 6'lı masadan kalktı.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA HABERİ

Akşener'in sözleri sonrası siyasetin gündemi bir anda hareketlenirken İYİ Parti'den bir istifa haberi geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, İYİ partiden istifa ettiğini açıkladı.

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"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE..."

Prof. Dr. Ayhan Altıntaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."

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