Sosyal medyadan duyurdu! Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, İYİ Parti'den istifa etti

Türkiye adım adım seçimlere giderken 6'lı masanın adayının kim olacağı merak ediliyordu. Son toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ne kumar ne de noter masasında olacağız diyerek 6'lı masadan kalktı.
Akşener'in sözleri sonrası siyasetin gündemi bir anda hareketlenirken İYİ Parti'den bir istifa haberi geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş, İYİ partiden istifa ettiğini açıkladı.
Prof. Dr. Ayhan Altıntaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."
Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.— Ayhan Altıntaş (@ay_altintas) March 4, 2023
Prof.Dr. Ayhan Altıntaş, Ankara Milletvekili