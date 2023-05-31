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  4. Sosyal medyanın konuştuğu fırındaki görüntüler sonrası fırıncı tutuklandı! Ekmek almak isteyen çocuğa hakaret etmişti

Sosyal medyanın konuştuğu fırındaki görüntüler sonrası fırıncı tutuklandı! Ekmek almak isteyen çocuğa hakaret etmişti

31.05.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya günlerdir İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir fırında ekmek almak isteyen çocuğa fırıncının hakaret ederek kovduğu olayı konuşuyor. Çocuğun fırında "Reis" diye bağırması sonrası fırıncı "İtlere ekmek satmıyoruz" demişti. Dün gözaltına alınan fırıncıyla ilgili bugün yeni gelişme yaşandı.

Sultangazi’de fırıncılık yapan Kadir Yaran, ekmek almak isteyen çocuğa Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle ekmek satmayarak ve ‘köpeklere ekmek satmıyoruz’ şeklinde hakaret etmiş, ardından dükkana gelen gencin yakınlarını bıçakla tehdit etmişti.

İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli Kadir Yaran hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

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TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli Yaran, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren şüpheli daha sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Şüpheli Yaran, ‘silahla tehdit’ suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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