HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sosyal medyayı sallamıştı! Fenomen videodaki bakış 74 bin dolara satıldı

Sosyal medyayı sallamıştı! Fenomen videodaki bakış 74 bin dolara satıldı

25.09.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annesinin çektiği bir görüntüde, Disneyland’e gideceği haberini sevinç gözyaşlarıyla karşılayan kardeşine ’yan yan’ bakmasıyla ünlenen Chloe’nin viral olan görüntüsü NFT formatında 74 bin dolara (657 bin TL) satıldı.

Sosyal medyayı sallamıştı! Fenomen videodaki bakış 74 bin dolara satıldı

ABD’de 2013 yılında annesi Katie Clem’in sosyal medyaya yüklediği videodaki ’yan bakışıyla’ ünlenen Chloe, ailesine servet kazandırdı.

AİLESİNE SERVET KAZANDIRDI

Söz konusu görüntüler çekildiğinde 2, şimdi ise 10 yaşında olan Chloe’nin 20 milyondan fazla izlenen görüntüsü NFT (Non-Fungible Token) formatında 74 bin dolara (657 bin TL) alıcı buldu. Görüntünün, Dubai merkezli bir müzik prodüksiyon şirketi olan 3F Music tarafından satın alındığı belirtildi. Chloe’nin ailesi, elde edecekleri geliri kızlarının eğitimine ayıracaklarını belirterek, "Önümüzdeki yıl kesinlikle bir Disneyland tatili yapacağız" dedi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI

Chloe, 2013’te annesinin Disneyland’e gideceklerini söylemesinden sonra mutluluktan ağlamaya başlayan kız kardeşi Lily’e verdiği tepki ile internet fenomeni haline gelmişti. Annenin çektiği görüntülerde, Chloe’nin ’yan yan’ baktığı memnuniyetsiz ve endişeli yüz ifadesi dikkat çekmişti. Chloe internet ortamında ünlenmesinin ardından Instagram’da 500 binden fazla takipçi kazanmış, Brezilya’da bir Google reklamında yer almıştı. (İHA)

Bir döneme damgasını vurmuştu, NFT olarak satıldı! Dudak uçuklatan fiyatBir döneme damgasını vurmuştu, NFT olarak satıldı! Dudak uçuklatan fiyat


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kiralık aracı sattı, noter önünden bakın nasıl kaçtıKiralık aracı sattı, noter önünden bakın nasıl kaçtı
Siville evlenecek olan prenses serveti reddetti! İşte vazgeçtiği paraSiville evlenecek olan prenses serveti reddetti! İşte vazgeçtiği para
Facebook, tarihinde önemli bir bölümü kapatmak üzereFacebook, tarihinde önemli bir bölümü kapatmak üzere
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Onlarca öğrenci ve öğretmen pozitif çıktı! 600 öğrencili okul uzaktan eğitime geçti

Onlarca öğrenci ve öğretmen pozitif çıktı! 600 öğrencili okul uzaktan eğitime geçti

Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı

Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Akılalmaz kaza! Beyin cerrahının parmakları koptu

Akılalmaz kaza! Beyin cerrahının parmakları koptu

Ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı!

Ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Rize meydanında yakacağım

Rize meydanında yakacağım

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yasaklandı! Yeni uygulama 5 Ekim'de başlıyor

Yasaklandı! Yeni uygulama 5 Ekim'de başlıyor

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.