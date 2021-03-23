Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitecek? İşte sözleşmeli öğretmenlik başvuru sayfası

20 bin sözleşmeli öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine alınması için paylaşılan başvuru kılavuzunda, sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen adayların sözlü sınava davet edileceği yazıyor. Ön başvurular, 26 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Ön başvuruyu tamamlamak için başvuru sitesine girilip Elektronik Ön Başvuru Formu'nu doldurmak gerekiyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınıyor. Atama işlemleri, “Tercih Başvurusu” ve “Ön Başvuru” olmak üzere iki aşamada gerçekleştiriliyor.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek için yapılacak ön başvurular, takvimde paylaşılan zaman içinde bu adresten Elektronik Ön Başvuru Formu doldurularak tamamlanacak.

Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı ismi ve şifrelerini kullanarak giriş yapabiliyor.

Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yapılacak; başvurularını onaylatmak, belge sunmak ya da herhangi bir sebeple adayların il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmelerine gerek olmayacaktır.