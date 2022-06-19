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  4. SpaceX yine görevde! Falcon 9 roketini bu kez Alman keşif uydusu için havalandırdı

SpaceX yine görevde! Falcon 9 roketini bu kez Alman keşif uydusu için havalandırdı

19.06.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın üst yöneticisi olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Falcon 9 roketini bu kez Alman uydusu için uzaya gönderdi. Şirket, Kaliforniya'dan Alman ordusunun ihtiyaçları için bir keşif uydusu fırlattı. Alman ordusu için Airbus tarafından geliştirilen SARah-1 uydusunun fırlatılışı SpaceX'in internet sitesinden yayınlandı.

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, dün Almanya için bir keşif uydusu fırlattı. SARah-1 uydusunu taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı. Fırlatmadan sekiz dakika sonra, taşıyıcının ilk aşaması otomatik olarak kozmodromda bulunan siteye indi. California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirilen fırlatma şirketin web sitesinde yayınlandı.

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İKİ BENZER UYDU DAHA

SARah-1 uydusu, Alman ordusu için Airbus tarafından geliştirildi. Daha sonra iki benzer uydunun daha yörüngeye fırlatılması ve birlikte SAR-Lupe sisteminin eski Alman keşif uydularının yerini alması bekleniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Almanya
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