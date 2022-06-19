SpaceX yine görevde! Falcon 9 roketini bu kez Alman keşif uydusu için havalandırdı

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, dün Almanya için bir keşif uydusu fırlattı. SARah-1 uydusunu taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı. Fırlatmadan sekiz dakika sonra, taşıyıcının ilk aşaması otomatik olarak kozmodromda bulunan siteye indi. California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirilen fırlatma şirketin web sitesinde yayınlandı.

İKİ BENZER UYDU DAHA

SARah-1 uydusu, Alman ordusu için Airbus tarafından geliştirildi. Daha sonra iki benzer uydunun daha yörüngeye fırlatılması ve birlikte SAR-Lupe sisteminin eski Alman keşif uydularının yerini alması bekleniyor. (İHA)

