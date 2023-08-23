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  4. Stüdyoyu karıştıran 'Taliban' sözleri: Canlı yayında Hacı Yakışıklı ile Barış Yarkadaş arasında gerginlik tavan yaptı! 'Bale ve opera' çıkışı çok konuşulmuştu

Stüdyoyu karıştıran 'Taliban' sözleri: Canlı yayında Hacı Yakışıklı ile Barış Yarkadaş arasında gerginlik tavan yaptı! 'Bale ve opera' çıkışı çok konuşulmuştu

23.08.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Hacı Yakışıklı'nın opera ve bale sanatlarına dair çıkışı büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşleyen sözlere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da yanıt vermişti. Canlı yayında tartışılan o sözler sırasında konu Taliban'a geldi. Yakışıklı'ya yönelik "Sen Taliban kafasındasın" sözleri gerginliğe yol açtı, Yakışıklı ile Barış Yarkadaş arasında tansiyon tavan yaptı.

Stüdyoyu karıştıran 'Taliban' sözleri: Canlı yayında Hacı Yakışıklı ile Barış Yarkadaş arasında gerginlik tavan yaptı! 'Bale ve opera' çıkışı çok konuşulmuştu

Sosyal medyada Yakışıklı'nın bale ve opera sanatlarına dair sözleri sonrası bir anda Gökçe Kız, Bilge Kağan, Kültigin konuşulmaya başladı. Ardı arkası kesilmeyen tartışmalar canlı yayına da taşındı. Yakışıklı ile gazeteci Barış Yarkadaş arasında dakikalarca süren tartışmada stüdyoda gergin anlar yaşandı.

"GÖKTÜRKLER'DE BALE Mİ VARDI?"

Hacı Yakışıklı köşe yazısında 'Devlet Operası ve Balesi'ne karşı çıktığını belirtip "Bizim kültürümüzde olmayan bir şeyi koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti niye sahipleniyor? Göktürkler’de bale mi vardı? Balçiçek Hatun, Gökçe Kız, Bilge Kağan, Kültigin bale mi yapıyordu?” çıkışına imza atması büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya adeta ikiye bölündü. Yakışıklı'ya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan yanıt gecikmedi.

YAKIŞIKLI'YA BAKANLIKTAN DAVET

Mumcu, sosyal medyadan paylaşım yaparak Türk kültürü tarihinde opera ve bale sanatlarının yerine dikkat çekip "Kıymetli kurumlarımızla sanat ve sanatçıları desteklemeye devam edeceğiz. Yeni sezonda temsillerimizin birinde sizi de @haciykk misafir etmek isterim." sözleriyle Yakışıklı'ya davette bulunmuştu.

asdasdas

"BİZİ MAĞARA DÖNEMİNE GÖTÜREMEZSİN"

Tartışmalar tv100 canlı yayınında Yakışıklı ile Barış Yarkadaş arasında devam etti. Yakışıklı ile sözlerine karşı çıkan Barış Yarkadaş arasında tartışma devam ederken Yarkadaş'ın "Sen Taliban kafasındasın" şeklindeki çıkışı tansiyonu arttırdı.

Barış Yarkadaş, Yakışıklı'ya "Sen bizi mağara dönemine götüremezsin" dedi.

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Bale Opera Barış Yarkadaş Taliban Hacı Yakışıklı

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