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Sudan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 00:58 | Son Güncelleme

Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü, Sudan'ın başkenti Hartum'da verilen resepsiyonla kutlandı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Büyükelçilikte yapılan resepsiyona, yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik çalışanları, çeşitli kurum temsilcileri, Türk ve Sudanlı davetliler katıldı.

Büyükelçi İrfan Neziroğlu, iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda yaptığı konuşmada, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un öneminden bahsetti.

Türkiye ve Sudan dostluğunun artması temennisinde bulunan Neziroğlu, "Bu ülkeyi ve insanlarını seviyoruz. Onun için projelerimize ara vermeden devam ediyoruz. Eğitimin yanı sıra sağlık, savunma, teknoloji, ulaşım, ticaret, tarım gibi birçok farklı alanda ilişkilerimiz gelişerek devam ediyor. Bir yandan da sosyal faaliyetlerle Sudan'ın her bölgesindeki kardeşlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. " ifadesini kullandı.

Neziroğlu, Türk vatandaşlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

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Anahtar Kelimeler:
Sudan Zafer Bayramı

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