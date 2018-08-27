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Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 18:51 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan ve bakanlığa bağlı tüm birimlere gönderilen genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin, birimlerin girişlerine asılması istendi. Portrenin boyutları da İller İdaresi tarafından belirlendi.

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan ve bakanlığa bağlı tüm birimlere gönderilen genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin, birimlerin girişlerine asılması istendi.

EMNİYET, JANDARMA, AFAD VE 81 İL VALİLİĞİ LİSTEDE

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazınlanan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 31 Temmuz'da yayımlanan genelge sonrasında, kaymakamlıklar, valilikler, emniyet müdürlükleri ve karakollarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini asma hazırlıkları yaşanıyor. Soylu'nun yayımladığı genelgede, ''Bakanlığımız merkez birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler, kaymakamlıklar, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı binaları ve bunlara bağlı karakolların girişlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘www.illeridaresi.gov.tr’ adresinden ulaşılacak fotoğrafının kullanılması hususunda gereğini rica ederim'' ifadelerine yer verildi.

Genelge, bakanlık merkez birimlerine, Jandarma Genel Komutanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Sahil Güvenlik Komutanlığına, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, AFAD başkanlığına ve 81 il valiliğine gönderildi.

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KURUMLAR FOTOĞRAFÇILARA BAŞVURDU

Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, fotoğraf stüdyolarına giderek, genelgede belirtildiği gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 50 x 70 santimetre ebadındaki renkli portrelerini yaptırıp, birimlerin girişine asıyor.

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İLLER İDARESİ'NDEN UYARI

İller idaresinin resmi internet sitesinde, fotoğrafla birlikte bir de uyarı metni yayınlandı. Metinde "31/07/2018 tarihli ve 5369 sayılı yazımıza ve yazımızda belirtilen Sayın Cumhurbaşkanımızın Fotağrafına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Fotoğrafın boyutu 50 cm x 70 cm ölçülerinde olmalıdır" denildi.

İŞTE TÜM RESMİ DAİRELERE ASILAN ERDOĞAN FOTOĞRAFI:

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Süleyman Soylu içişleri bakanı erdoğan fotoğraf talimat

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
ikinci cumhuriyetin kurucusu
müthiş olur
müthiş olan ne nurullah?
Yalakalıkta son nokta.
Atatürk gibi olmaya çalışmayın yaptıklarının peşinden koşun yeter
yuh be.
bence talimat verin her eve asılması zorunlu olsun
bu adamın yaptıkları sonsuz biat ve bağımlılık boyutuna ulaştı allah yardımcısı olsun ne yapacağını şaşırdı adamcağız
PADİŞAHIM ÇOK YAŞA
güzel uygalama herkes milletin iradesiyle seçilmiş başkanını tanısın
evlere’de asalımmı ?
PADİŞAHIM ÇOK YAŞA. YALAKALARA ÖDÜL VERİLE EMRİN YERİNE TEZ GETİRİLEEEEE.
Buraya yanlış bir şey yazıp sonucuna katlanmaya gerek yok, adamın ne olduğu belli.
hiçbir şey değilken bakan olan adam yalaması normal..
ulu onder Gazi Mustafa Kemal ATATURK kalbimizde...
artık kendini atatürkle kıyaslamayı bırak erdoğan atatürkün yanından bile geçemessin atatürk devleti yoktan var etti sense varolan bütün malları sattın ülkeyi 100 sene geriye götürdün şuan portreni astır bakalım akp iktidardan inince yaptıgınız hırsızlıkla ortaya çıkınca bakalım bu ülkeye vezir mi rezil mi olacaksın allah büyük.
çıkışada devlet beyin resmi olur olmalı o zaman.
Sultan süleymana kalmadı bu dünya bakan süleymana mı kalacak?
Kendini kim ile mukayese etiiğini onun gibi olma arzunu herkes biliyorda... tırmağı olamayacağını hala anlamadın. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK... seninle yan yana koyabileceğiniz bişey değil...
Devletin kurumları güvenini kaybetmiştir.. Artık birini şikayet ederken resme bakıpta düşünüp edin...
Ne boş işler uğraşan bir hükümetimiz var,Allah'ım sana sığınıyoruz.
evet bende eve astim 13 bin euro borcum var 2 ay önce 65 bindi bugün 90 bin oldu resme bakip bakip şükranlarımı sunuyorum...
Aman asın hatta cercevenin etrafınida ışıklandırın
yazıklar olsun.
Ankaranın heryerinde var zaten adım başı az gelmiş demekki saygı duyarım
ya verin Turkiyenin tapusunu bizde kurtulalım rte de
başgan yavas yavas kendisini Atatürk'ün yerine hazırlıyor ama nafile.
arada sırada görev yaptigin bakanlik aklina gelsin bakanligi kapmissin iyice garantilelemiye çalışıyor anlaşılan
yakında heykelini de dikersiniz Baş komutanın.
tamam yalakalığın nirvanasına eriştinde senin başka işin gücün yokmu?
“At üstünde durmayı beceremeyen başbakan” 20 Nisan 2008 “Kendini padişah olarak görmek istiyor"   14 Mart 2009 “Paçalarından yolsuzluk akıyor”   10 Aralık 2008: Kendini padişah olarak görmek istiyor"   14 Mart 2009 U dönüşü bu dudur işte
heykel de isteseymiş
Sonraki cumhurbaşkanı olmak için yalakalığa erken başlamış. Aferin :-)
Kimin icadı olduğu belli
Vay beeeeeeeeeeeeee
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