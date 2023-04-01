Sultanbeyli'de benzin istasyonundaki gaz tankerinde yangın! Ekipler sevk edildi

Sultanbeyli'de bir akaryakıt istasyonunda bulunan tankerde yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. (İHA/DHA)
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