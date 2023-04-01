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  4. Sultanbeyli'de benzin istasyonundaki gaz tankerinde yangın! Ekipler sevk edildi

Sultanbeyli'de benzin istasyonundaki gaz tankerinde yangın! Ekipler sevk edildi

01.04.2023 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli’de bir benzin istasyonunda bulunan gaz tankerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sultanbeyli'de benzin istasyonundaki gaz tankerinde yangın! Ekipler sevk edildi

Sultanbeyli'de bir akaryakıt istasyonunda bulunan tankerde yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. (İHA/DHA)

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yangın Sultangazi benzin istasyonu

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