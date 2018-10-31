Sunucu Murat Başoğlu'na gözaltı

Sunucu Murat Başoğlu, eski eşini tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşını darbettiği iddiasıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Başoğlu'nun eski eşi Hande Bermek'i tehdit ettiği ve Bermek'in yanındaki bir arkadaşını da darbettiği öne sürüldü.

Şikayet üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan Başoğlu, hakkında işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

Burnunda yara bandı bulunan ve gazetecilere görüntü vermemek için kapüşon taktığı gözlenen Başoğlu, jandarma nezaretinde koşarak adliyeye girdi.

