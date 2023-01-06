Şüpheci koca tüfekle dehşet saçtı! "Beni aldattın" diyerek önce eşini sonra kayınpederini vurdu

Kütahya'da İskender G., kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Sabahat G. ile yanında bulunan kayınpederi Şükrü Ö.'yü tüfekle vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli İskender G., bir süre sonra çantasını hayırlayıp, polise teslim oldu.

BABA-KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, öğleden sonra Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, Lala Hüseyin Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İskender G., kendisini aldattığı öne sürdüğü eşi Sabahat G. ile tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada İskender G., eşi Sebahat G. ile o sırada evde bulunan kayınpederi Şükrü Ö.’yü tüfekle yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba- kız, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Sebahat G.’nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

CEZAEVİ İÇİN ÇANTASINI HAZIRLADI

Olayın ardından kaçan şüpheli İskender G. ise tüfeğini Osmangazi Mahallesi'ndeki dedesinin evine bıraktıktan sonra polisi arayıp teslim olmak istediğini söyledi. Harekete geçen polis ekipleri, İskender G.'yi Maymunkaya sokaktaki evde gözaltına aldı. Cezaevi için çantasını da hazırladığı öğrenilen şüpheli İskender G., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)



