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Herkes İmamoğlu'nun o tweet'ini konuşuyor! 2012 yılında yaptığı paylaşımdaki detay gündem oldu: Beylikdüzü, İstanbul ve Türkiye...

07.03.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün akşam Millet İttifakında son günlerde yaşanan hareketlilik Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesiyle yeni bir ivme kazandı. Süreçte adı en çok geçen isimlerden biri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu, o da ABB Başkanı Mansur Yavaş ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı oldu. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olmadan önce attığı bir tweet sosyal medyanın gündemine oturdu.

Herkes İmamoğlu'nun o tweet'ini konuşuyor! 2012 yılında yaptığı paylaşımdaki detay gündem oldu: Beylikdüzü, İstanbul ve Türkiye...

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı koltuğuna 2014'te oturan İmamoğlu, 2019'daki yerel seçimlerde İBB Başkanlığını kazanmıştı. 2023 seçimleri yaklaşırken adaylık için adı en sık konuşulan isimlerden biri oldu, öyle ki altılı masada Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı sunduğu isimlerden biri de İmamoğlu'ydu. Sosyal medyanın konuştuğu gönderide İBB Başkanının 2012'de attığı, sırasıyla Beylikdüzü, İstanbul ve Türkiye'de iktidar olma hedefini belirttiği tweet yeniden gündeme girdi.

HAKKINDA DAVA AÇILDI, AKŞENER DESTEK VERDİ

Anketlerde aldığı yüksek oyla dikkat çeken İmamoğlu'nun geçtiğimiz yıl YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İYİ Parti lideri Akşener'in kararın ardından yaşanan süreçte İmamoğlu'na verdiği destek 6'lı masada da tartışmaları beraberinde getirmişti.

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Herkes bu kareyi konuşuyordu! O görüntüler paylaşıldı Herkes bu kareyi konuşuyordu! O görüntüler paylaşıldı

'İMAMOĞLU YA DA YAVAŞ' TEKLİFİ REDDEDİLİNCE AKŞENER MASADAN KALKMIŞTI

Perşembe günkü 6'lı masa toplantısına dek adaylığına gerek İYİ Partili kurmaylar gerekse Meral Akşener tarafından sıcak bakıldığı bilinen İmamoğlu'nun adaylığına Kılıçdaroğlu'nun toplantıda onay vermediği belirtildi. Akşener, Yavaş ve İmamoğlu yerine 5 liderin Kılıçdaroğlu'nda anlaşması üzerine masadan sert sözlerle ayrılmıştı.

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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ADAYI OLDULAR

Sonraki günlerde Akşener'in masaya geri dönmesi için adaylık denkleminde İmamoğlu veya Yavaş'ın da yer aldığı bir formül üretme çabaları sonuca ulaştı. İki belediye başkanı, Millet İttifakının seçimi kazanması durumunda 5 genel başkanla birlikte cumhurbaşkanı yardımcıları olacak.

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HERKES O TWEET'İ KONUŞUYOR! "İKTİDAR OLMADAN BİZE UYKU YOK"

Dün akşamki açıklamaların ardından dikkatleri bir kez daha üstüne toplayan Ekrem İmamoğlu'nun 2012'de Beylikdüzü Belediye Başkanı olmadan önceki paylaşımı yeniden konuşulmaya başladı.

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ÖNCE BEYLİKDÜZÜ, SONRA İSTANBUL VE TÜRKİYE...

İmamoğlu o tweet'inde şu ifadelere yer vermişti:

"Beylikdüzü'nde iktidar olmadan bize uyku yok. Bilin ki ardından İstanbul'da, Türkiye'de iktidarız."

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Ekrem İmamoğlu Millet İttifakı

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