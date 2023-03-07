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'İki şehrin anahtarını AK Parti'ye teslim etmezler herhalde...' Ali Babacan'dan dikkat çeken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklaması

07.03.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Masadaki 72 saatlik krizin sona ermesinde ise Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için üretilen yeni formül etkili olurken; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Daha da 'güçlü bir takım' olduklarının altını çizen Babacan "Herhalde CHP en büyük iki şehrin anahtarını AK Parti'ye teslim etmez" diye konuştu.

'İki şehrin anahtarını AK Parti'ye teslim etmezler herhalde...' Ali Babacan'dan dikkat çeken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklaması

Millet İttifakı'ndaki kriz cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunun açıklanmasıyla dün akşam sona erdi. Krizin sona ermesinde ise ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için hazırlanan cumhurbaşkanlığı yardımcılığı formülü etkili oldu. 6 liderin imzaladığı 'Ortak Yol Haritası' metninin 12’nci maddesinde, “İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır” ifadeleriyle yer aldı.

ALİ BABACAN'DAN İLK AÇIKLAMA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin ardından ilk kez canlı yayında konuştu. Babacan, Masa'da alınan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kararını da değerlendirdi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan FOX TV'de yaptığı açıklamada Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için "Ekrem bey ile Mansur beyi de takıma kattık. İleride forvet mi olur orta saha mı olur, konuşulur." dedi.

"2 ŞEHRİN ANAHTARLARINI AK PARTİ'YE TESLİM ETMEZLER HERHALDE"

Ankara ve İstanbul'un öneminin altını çizen Babacan "Bunun detaylarına şu anda çok girmeyelim dedik. Uygun zamanda yapılır cumhurbaşkanı yardımcılığı. Nüfus olarak en büyük 2 şehrin belediye başkanlıklarının anahtarlarını AK Parti'ye teslim etmezler herhalde diyorum." diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamaları şöyle:

"Ülkemize hayırlı olsun diyorum, tarihi bir aşamayı geçtik. Yakın tarihimizde demokrasimizin gerçekleştirdiği en önemli başarıyı gerçekleştirdik. 2300 maddelik ortak politika metni hazırlayan, anayasa paketi hazırlayan bir ittifak var. Millet İttifakı'nın 84 maddelik anayasa değişikliği hazır. Biz önce parlamenter sistem demiştik. Hazırladık. Meclis açıldığı gün Meclis'e sunulmaya hazır. Dün aynı zamanda 6 partinin ülkeyi nasıl ortak yöneteceğini ilan ettik. Avrupa'da şu an bu kadar kalitede bir çalışma yok. Artık biz hazırız. 14 Mayıs'ta seçim olacak gibi öyle görünüyor. Cumhurbaşkanı tekrar tekrar söyledi, en geç de 18 Haziran zaten. Ayın 10'unda ilan ederse 14'ünde seçim olur. Sayılı gün var ama biz hazırız.

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6 ayrı parti, biz birleşip tek parti olmadık. Her partinin gelenekleri var, bizim gibi yeni partiler var. Ülkenin yarınlarında buluşmak tabii ki müzakere istiyor ama bunların hepsini biz geride bıraktık. Perşembe günü ilk defa konuşmaya başladık ve açıkladık. Gelgitler oldu ama gün gün, dikkatli şekilde, çoklu müzakere stratejilerini adım adım uygulayarak sonuca ulaştık. Çok gürültülü oldu ama pazartesi adayımızı açıkladık ve bitirdik.

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı yardımcısı görevlendirmek Cumhurbaşkanı'nın anayasal yetki alanı içinde. Yavaş ve İmamoğlu hakkındaki atama uygun zamanda yapılır. Mansur Yavaş'ı de Ekrem İmamoğlu'nu da güçlü bir şekilde takıma kattık. Yani herhalde Cumhuriyet Halk Partisi en büyük iki şehrin anahtarını AK Parti'ye teslim etmez.

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Ben böyle düşünüyorum. Gerekli değerlendirmeler yapılır hem hukuki hem de siyasi olarak, ondan sonra gereği yapılır. Bu yüzden Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü takdirde dedik. Artık Ekrem Bey ve Mansur Bey takım oyuncusu. Onları da bu yüzden takıma kattık. Artık hangi pozisyonda oynadıklarının önemi yok. Ben golcüyüm, bugüne kadar laf ebeliği hiç yapmadım. Benim manşet olayım derdim olmadı.
Dikkat ederseniz bizden çok sansasyon büyük olay çıkmaz. Ülkenin geleceği önemli.

Biz DEVA Partisi'ndeki arkadaşlarımıza birbirimize çok benzeriz, bin yaparız bir anlatırız."

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Ali Babacan deva

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