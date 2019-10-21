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Suriyeli Luceyn'in "yüzü" Türkiye'de gülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Ülkesindeki iç savaşta evlerine varil bombası isabet etmesi sonucu yüzü yanan 9 yaşındaki Suriyeli Luceyn Kifretune, Türkiye'de geçirdiği operasyonla yeniden gülmeye başladı - Luceyn Kifretune: - "Yeniden gülümseyebilmek çok güzel. Artık arkadaşlarımla daha rahat oynuyorum" - Baba Mahmud Kifretune: - "Rejimin attığı varil bombası ailemizi mahvetti. Saldırıda, ailemden birçok kişiyi yitirdim. Kızımın yüzü yandı, oğlum bir bacağını kaybetti"

CEM GENCO - Suriye'de, rejim güçleri tarafından evlerine varil bombası atılması sonucu yüzü yanan 9 yaşındaki Suriyeli Luceyn Kifretune, Türkiye'de şifa buldu.

Evlerine isabet eden varil bombası nedeniyle yüzünün sağ bölümü yanan Luceyn, Türkiye'de geçirdiği başarılı operasyonla yeniden gülmeye başladı.

Baba Mahmud Kifretune, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1,5 yıl önce Beşşar Esed rejiminin Serakib ilçesine düzenlediği saldırıda varil bombasının evlerine isabet etmesi sonucu hayatlarının altüst olduğunu söyledi.

Saldırıda annesini, babasını, teyzesini ve 7 aylık oğlunu kaybettiğini anlatan Kifretune, olayda 7 yaşındaki oğlu Ömer'in sağ bacağını kaybettiğini ve kızı Luceyn'in de yüzünün yandığını belirtti.

Bacağını kaybeden oğlu Ömer'e Suriye'de protez takıldığını aktaran baba Kifretune, saldırıda yüzü yanan kızı Luceyn'e ülkesinde tedavi imkanı bulamadığını kaydetti.

Baba Kifretune, kızının tedavisi için 11 ay önce Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Kızının, yüzünün gülmesi için sığındığı Hatay'daki hayırseverlerin desteğiyle İstanbul'da tedavi olduğunu ifade eden baba Kifretune, şöyle devam etti:

"Rejimin attığı varil bombası ailemizi mahvetti. Saldırıda, ailemden birçok kişiyi yitirdim. Kızımın yüzü yandı, oğlum bir bacağını kaybetti. Sağ bacağını kaybeden oğluma Suriye'de tedavi şansı yakaladık ama yüzü yanan kızıma şifayı Türkiye'de bulduk. Çok şükür, başarılı geçen ameliyatların ardından kızımın yüzü güldü. Şu an çok iyi. Eğitimine devam ediyor. Türkiye'ye ve yardım edenlere çok teşekkür ediyorum."

- ''Çok şükür yüzümdeki kötü görüntü gitti''

Türkiye'de geçirdiği başarılı operasyonlarla sağlığına kavuşan Luceyn de mutluluğunu dile getirdi.

Ülkesinde yarım kalan eğitimine Reyhanlı ilçesindeki Yenişehir İlkokulunda devam ettiğini aktaran Luceyn, "Çok şükür yüzümdeki kötü görüntü gitti. Yeniden gülümseyebilmek çok güzel. Artık arkadaşlarımla daha rahat oynuyorum. İlerde doktor olup, çocuklara yardım etmek istiyorum." dedi.

Luceyn, yüzündeki yanıkla ilgili tedavinin halen devam ettiğini, şu an her şeyin çok iyi ilerlediğini anlattı.

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