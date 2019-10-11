Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için öncelikli bir meseledir. Bunun teminatı da Türkiye'dir. Türkiye'nin yaptığı, iç karışıklıktan, iç savaştan yararlanarak kendine alan oluşturmaya çalışan, Türkiye'ye tehdit oluşturmaya çalışan unsurları ortadan kaldırmaktır." dedi.

Yalova Üniversitesinin Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2018-2019 akademik yıl açılış törenine katılan Yıldırım, bölücü terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını hatırlattı.

Yıldırım, başbakanlık döneminde Fırat Kalkanı ve Afrin harekatının başarıyla gerçekleştirildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Fırat'ın batısındaki bölgeler terör unsurlarından temizlenmişti. Bölgedeki halk huzura kavuşmuş, güven içinde ülkemizde bulunan mülteciler topraklarına dönmüştü. Bu kere, defalarca müttefiklerimize, bölge ülkelerine ikazlarımıza rağmen doğuda maalesef yerli halkı göçe zorlayan, çocuklarını zorla silah altına alan ve zulüm yapan o alçak PKK, eşit YPG, eşit SDG gibi değişik isimlerle meydana çıkan örgüte karşı bir operasyon başlattık. Bu operasyon durup dururken olmadı. Hem başbakanlığım sırasında, Cumhurbaşkanımız bir yandan biz bir yandan NATO müttefikimiz ABD'ye dedik ki, 'bu gittiğiniz yol yanlış yoldur.' Bir terör örgütü DEAŞ'ı yok etmek için bir başka terör örgütünü kullanmak devletlere yakışan bir iş değildir. Peki DEAŞ'ı yok ettikten sonra bu terör örgütünü ne yapacaksınız. Onu yok etmek için başka bir terör örgütü mü icat edeceksiniz? Bu akla ziyan bir iştir. O zaman bize şunu söylemişlerdi 'Bu bizim için bir seçim değil bir mecburiyet.' ve maalesef yanlışta ısrar edildi. Binlerce PKK'lı, PKK'nın kuzenleri, Suriye'deki kolu YPG teröristleri teçhiz edildi, donanımlı hale getirildi ve ülkemizde terör faaliyetlerine zemin hazırlandı."