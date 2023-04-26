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'Sürpriz yapacağım' dedi, tarih bile verdi! Sinan Oğan'dan dikkat çeken iddia: Çekilecekler!

26.04.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 18 gün sonra yapılacak seçimler için iddialı açıklamalarda bulundu. Anket şirketlerinin açıkladığı sonuçların gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirten Oğan 'Sürpriz yapacağım' dedi. 2-3 yıl sonra şu anki parti liderlerinin siyasetten çekileceği iddiasında bulunan Oğan, esas seçimin 2-3 sene sonra olacağını söyledi.

'Sürpriz yapacağım' dedi, tarih bile verdi! Sinan Oğan'dan dikkat çeken iddia: Çekilecekler!

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Sözcü TV'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Gazeteciler Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek'in sunduğu Başkent Kulisleri programına katılan Oğan, soruları yanıtladı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için iddialı ifadeler kullanan Oğan "Türk milliyetçileri başka bir yere gitmeyecektir, göreceksiniz" diye konuştu.

18 gün sonra yapılacak seçimlerin ardından siyasette yeni bir nesil değişimi olacağını iddia eden Oğan; Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, Bahçeli ve Karamollaoğlu gibi siyasi liderlerin yaşları itibariyle siyasetten çekileceklerini söyledi.

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14 Mayıs'taki seçimleri ara seçim olarak değerlendirdiğini belirten Oğan, esas seçimin 2-3 yıl sonra olacağını söyledi. Anket şirketlerinin açıkladığı sonuçların gerçeği tam olarak yansıtmadığını da sözlerine ekleyen Oğan "Sürpriz yapacağım" dedi.

Oğan'ın açıklamalarından dikkat çeken ifadeler şöyle;

"TÜRK SİYASETİNDEN ÇEKİLECEKLER"

"Seçimden sonra zaten siyasete bir nesil değişimi gelecek. Şu anki siyasi parti liderlerin yaşları 70'ten başlıyor 80'e doğru gidiyor. Bu isimler ne fazla 2-3 sene içerisinde Türk siyasetinden çekilecekler.

"ESAS SEÇİM 2-3 SENE SONRA OLACAK"

Bir de ben bu seçimi ara seçim olarak görüyorum. Esas seçimin 2-3 sene sonra olacağı kanaatindeyim. O zaman geldiğinde Türk milliyetçilerin bir çatı altında buluşmaları için bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek bir noktada buluşmalarını çok önemsiyorum ve buna vesile olmak istiyorum.

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"SÜRPRİZ YAPACAĞIZ"

Onun için anketlere yansıyamayan ve 'sürpriz yapacağız' dediğim konu tam da budur. Parti oyuyla cumhurbaşkanlığı oyunu anket şirketleri bile bazen karıştırıyor. Parti oylarında aşağı yukarı bir netleşme var ama cumhurbaşkanlığında bir Türk milliyetçisinin önünde Muharrem İnce bir seçenek değil, Kılıçdaroğlu bir seçenek değil, Erdoğan bir seçenek hiç değil. Bir Türk milliyetçisi aday varken, Türk milliyetçileri başka bir yere gitmeyecektir, göreceksiniz."


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Anahtar Kelimeler:
seçim Sinan Oğan

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