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Survivor yarışmasının yerli rakibi: İrade Oyunları! Bakın nerede çekiliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2020 15:05 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasına benzerliği ile dikkat çeken İrade Oyunları, Adıyaman Barajı'ndaki Eşek Adası'nda gerçekleştiriliyor. Ünlü yarışmacıların Dominik Cumhuriyeti'nde yaşadığı koşulları Eşek Adası'nda yaşayan yarışmacılar, doğa koşullarıyla mücadele verip düzenlenen oyunlarda kıyasıya yarışıyorlar. İşte Survivor yarışmasının yerli rakibi İrade Oyunları..

Survivor yarışmasının yerli rakibi: İrade Oyunları! Bakın nerede çekiliyor

Atatürk Barajında bulunan ve Eşek Adası olarak bilinen 350 dönümlük adada 8 sporcu, survivor yarışlarının benzeri bir konsept ile doğa koşullarıyla kıyasıya mücadele veriyor. Daha önce Adıyaman’da düzenlenen İrade Oyunlarının finalistleri ise Eşek Adası'nda yarıştı. Adaya gelen 8 yarışmacı, bir taraftan oyunda rakipleriyle diğer taraftan zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor. Kendi çadırlarını kendileri kuran, kendi sallarını yapan, yemeklerini doğadan elde etmeye çalışan yarışmacılar, düzenlenen yarışmalarda da oldukça zorlanıyor. Yaklaşık 20 günden beri adada yaşam mücadelesi veren sporculardan 5’i zorlu koşullara dayanamayarak elendi. Üç yarışmacının şuan mücadele ettiği adadan şampiyon olan yarışmacı 5 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olacak. Yarışmanın yapıldığı adaya geçtiğimiz günlerde Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar beraberinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile ziyaret ederek İrade Oyunları ile ilgili bilgi almıştı.

'KÖYLERİNE DÖNMEYE BAŞLADILAR'

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İrade Oyunlarının Organizatör Kenan Doğan, iki yıllık projelerini hayata geçirdiklerini dile getirerek, “İrade oyunları iki yıl önceki projemizdi. Birkaç arkadaşla planladık ve projelendirerek hayata geçirdik. Biraz yüksek maliyet isteyen projeydi. Korona virüs sebebiyle insanlar sürekli köylerine dönmeye başladılar. İzole bir ortamda yaşamaya başladılar. Bizde bunu bir fırsat bilerek adayı değerlendirelim dedik. Daha öncesinde küçük bir yarışma yaparak yarışmacıları belirledik, buraya getirdik. Yaklaşık 20 gündür burada yarıştalar, hayat mücadelesi veriyorlar” dedi.

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Yarışmacılar ise, teknolojiden uzak, doğa ile iç içe bir yaşam sürdüklerini ancak, yiyecek konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

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İHA

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