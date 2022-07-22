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  4. Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreninde sürpriz isim! Roman Abramovich de oradaydı...

Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreninde sürpriz isim! Roman Abramovich de oradaydı...

22.07.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın merakla beklediği tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Töreni takip edenler arasında ünlü Rus milyarder Roman Abramovich de vardı. Abramovich, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen tarihi Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine de katılmıştı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreninde sürpriz isim! Roman Abramovich de oradaydı...

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya işgal girişiminin ardından dünyanın önemli tahıl merkezlerinden Ukrayna'da sevkiyat krizi yaşandı. Türkiye'nin ara buluculuk yaptığı tahıl sevkiyatı krizinde dünyanın beklediği müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in hazır bulunduğu tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katıldı.

TÖRENDE SÜRPRİZ İSİM

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Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen imza törenine Rus Milyarder Roman Abramovich de geldi. Rus heyetiyle birlikte törenin düzenleneceği solana gelen Abramovich töreni takip etti.

TÜRKİYE'DEKİ RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMESİNDE DE VARDI

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Rus milyarder Roman Abramovich, geçtiğimiz aylarda Dolmabahçe'de gerçekleşen tarihi Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine de katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sırasında kameralara takılan Abramovich'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın hemen yanında oturduğu görülmüştü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ukrayna
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