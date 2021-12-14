Takıp takıştırmayı seven sevgilisine hediye arayanlar için 250 TL altına gümüş kolye modelleri

Her türlü kombinle şık bir duruş yakalamayı başaran gümüş kolyeler, kadınların vazgeçilmezleri arasında. Bu nedenle de en iyi hediye seçeneklerinden biri. Siz de sevgilinizi mutlu edecek bir hediye arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sizin için hazırladığımız 250 TL altındaki en güzel gümüş kolye modellerinin yer aldığı listeyi mutlaka incelemelisiniz.

1. Estetik duruşu ile Madam & Matmazel Kolye

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Sizin için ilk hediye önerimiz olan Madam & Matmazel Kolye, şık tasarımı ile beğeni kazanıyor. Usta ellerde üretilen kolyenin üzerindeki zirkon taşı, hoş bir detay oluşturuyor. Zamansız bir tasarıma sahip olan kolye, her kombine mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Sevgilinizin ayaklarını yerden kesecek ürün, kaliteli işçiliği ile parlaklığını uzun yıllar boyunca koruyor. Beyaz taşlar üzerine mavi ayrıntılar ile harika bir uyum yakalıyor.

İster gün içerisinde ister özel günlerde rahatlıkla kullanılabilen Madam & Matmazel Kolye hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

2. Gün boyu pozitif enerji için SanGümüş Kolye

Sevgilisini mutlu etmek isteyen beylerin dikkatine! Bu öneri aşırı derece mutluluk içeriyor. Zümrüt yeşili SanGümüş Kolye, kare şekli ile şık bir duruş sergiliyor. Hem günlük kullanımda hem özel günlerde farklı tarzlardaki kıyafetlerle harika bir birliktelik oluşturuyor. Gümüşten üretilen kolye, vücuttaki aşırı elektriği alarak rahatlamaya yardımcı oluyor. Ayrıca kötü enerjiyi uzaklaştırarak daha pozitif bir hava yakalamayı da sağlıyor. Ürün, ciltte tahrişe neden olmadığı için gün boyu kullanım imkanı sağlıyor.

Şık bir tasarıma sahip olan SanGümüş Kolye'yi incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

3. Aşkınızı simgeleyen bir hediye için Amosfun Gümüş Kolye

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Hediye seçerken karar veremeyenlerin yardımına koşan Amosfun Gümüş Kolye, estetik tasarımı ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Kolyenin ince işçiliği ile göz dolduran kalp şekilli uç kısmı, benzersiz tasarımı ile eşsiz bir stil yaratıyor. Ürün, gün boyu vücutta biriken stresi atmaya yardım ediyor. Şık duruşu ile her kombine çok yakışan Amosfun Gümüş Kolye; okulda, işte, arkadaş buluşmalarında, her yerde takılabiliyor.

Modası geçmeyen motifi ile her dönemin gözdesi olan Amosfun Gümüş Kolye'yi sepete eklemek için buraya tıklayın.

4. Çok daha şık bir stil için Gümüşistan Kolye

Sıradaki hediye önerimiz olan Gümüşistan Kolye, hoş duruşu ile sevgilinizin gönlünde taht kuracak. Saflığı, sonsuzluğu, yenilenmeyi ve güzelliği temsil eden lotus çiçeği motifi, ürüne mistik bir hava katıyor. İyileştirme gücüne sahip olduğuna inanılan lotus figürü, pozitif bir etki yaratıyor. Gümüşten üretilen kolye, kan akışının hızlanmasına da destek oluyor. Günlük giyimin yanı sıra gece kıyafetlerinin de tamamlayıcı unsuru olan kolye, eşsiz tasarımı ile kombinleri taçlandırıyor.

Şık görünümünün yanı sıra uygun fiyatıyla da sizi mutlu edecek Gümüşistan Kolye'yi daha detaylı olarak incelemek için buraya tıklayın.

5. Melek figürlerini sevenlerin bayılacağı Aykat Gümüş Kolye

Hem uygun fiyatlı hem şık bir hediye arayanlar, sizi böyle alalım. Kolye takmayı seven sevgilinize göz kamaştıran bir hediye almaya ne dersiniz? El işçiliği ile üretilen Aykat Gümüş Kolye, rose rengi üzerine yerleştirilen zirkon taşları ile muhteşem bir birliktelik sunuyor ve açılır kapanır kanatları ile fark yaratıyor. İster günlük kullanımda ister özel günlerde tercih edilebilen kolye, her kıyafet ile muhteşem bir uyum yakalıyor. Kullanılmadığı zamanlarda bir poşetin içinde hava almayacak şekilde saklanması, ürünün uzun süre parlaklığını korumasına imkan tanıyor.

Romantizmi zirveye çıkaran kalp şekilli Aykat Gümüş Kolye'yi sipariş etmek için buraya tıklayın.

6. Hoş görünümü ile Zhirceke Kolye

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Sevginizi belli etmenin birçok yolu var. Bunların başında da sevgilinizi kalbinden vuracak bir hediye almak geliyor. Güzel bir armağan seçeneği olan Zhirceke Kolye, sevgilinizi mutluluktan havalara uçuracak! İnce el işçiliği ile üretilen kolye, şık tasarımı sayesinde farklı kombinlerle uyum yakalıyor. Paslanmayan zirkon taşlar ile kolye, uzun süreli bir kullanım olanağı sunuyor. Ayrıca kurşun, nikel ve kadmiyum içermeyen kolyeyi hassas cilde sahip kişiler de rahatça kullanabiliyor.

Estetik tasarımıyla beğeni kazanan Zhirceke Kolye hakkında bilgi edinmek ve ürünü sepete eklemek için buraya tıklayın.

7. Herkesin hayran kalacağı bir seçenek için Hediyesepeti Kolye

Sizin için seçtiğimiz bir diğer hediye önerisi olan Hediyesepeti Kolye, şık duruşu ile fark yaratıyor. Melek figürlü ürün; arkadaş buluşmalarından iş toplantılarına, istenen her yerde takılabiliyor. Rose rengin üzerine yerleştirilen mavi ve siyah zirkon taşlar, kolyeyi göz alıcı bir parlaklığa kavuşturuyor. Hassas ciltlilerin de rahatlıkla kullanabileceği kolye, tahrişe neden olmuyor. Estetik tasarımı ile tüm gözleri üzerine çeken ürün, sevgilinizi çok mutlu edecek.

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8. Hediyenize anlam katan Parmas Design Kolye

Hediye alırken ürünün taşıdığı anlamı bilmek ve ona göre bir armağan seçmek gerekiyor. Parmas Design Kolye'nin içerisindeki hayat ağacı motifi, belki de tarihin en anlamlı figürü olarak çok uzun yıllardır kullanılıyor. Evrenin bütün sırlarını içinde barındırdığına inanılan motif, varoluşun tüm gizlerini tek bir imgede topluyor. Hayatın anlamı olarak ifade edilen figür, sevginizi göstermenin en kısa ve anlamlı yolu olarak karşımıza çıkıyor. Ürünün üzerinde bulunan renkli zirkon taş detayları, farklı renkteki kıyafetler ile uyum sağlıyor.

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9. Zamansız tasarımıyla göz kamaştıran Nereze Gümüş Kolye

Sıradaki hediye önerimiz olan Nereze Gümüş Kolye, şık tasarımı sayesinde hem casual kıyafetlerle hem özel gün kombinlerinde kullanılabiliyor. Rose gold kaplamalı ürün, ışıltısı ile bütün gözleri üzerine çekiyor. Aşkınızın bir ömür ve sonsuz olduğunu gösteren çınar ağacı detayı, belki de ürünün en çok beğenilen özelliği oluyor. Zirkon taş işlemeleri, kolyeye hoş bir görünüm katıyor. Kolye; çamaşır suyu, alkol, krem ve parfüm ile temastan kaçınıldığı sürece kararma yapmıyor ve ilk günkü parlaklığını koruyor.

Mutluluğun en anlamlı göstergesi olan Nereze Gümüş Kolye'yi detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Sevgilinizi mutluluktan havalara uçuracak Ernsilver Gümüş Kolye



Sizin için son hediye önerimiz olan Ernsilver Gümüş Kolye, rose rengin üzerine parlak taş detayları ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Güneş figürü, sevgilinizin hayatınızın merkezinde yer aldığını ve yaşam kaynağınız olduğunu simgeliyor. Farklı kıyafetlerle uyum sağlayan kolye, şık ve minimalist tasarımı ile beğeni kazanıyor. Ürünün kararmaması için parfümden, sudan ve denizden uzak tutulması tavsiye ediliyor. Bakım için ise kolyenin kuru ve yumuşak bir bezle temizlenmesi öneriliyor.

Sevginizi en içten şekilde yansıtacak Ernsilver Gümüş Kolye'yi sepete atmak için buraya tıklayın.

