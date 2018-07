Takma kirpik neredeyse kör edecek, bebeğini göremeyecekti

İngiltere'de yaşayan Stacey Louise Ball evinin yakınlarındaki bir kuaför salonunda kirpik taktırıp, kaşlarını boyattı.

''Altı aylık hamileyim. Kör olduğumu bebeğimi asla göremeyeceğimi düşündüm diyen Stacey, o an dünya başıma yıkılmış gibiydi'' diye konuşuyor.

Yaşadığı süreci The Sun gazetesine anlatan 22 yaşındaki kadın şöyle konuştu: ''Havanın sıcak olmasına bir de hamileliğim eklendiği için her zaman gittiğim güzellik merkezi yerine evimin yakınlarındaki bir kuaför salonuna gittim. 3 yıl boyunca kirpik taktırıyorum ancak böyle bir şey başıma daha önce gelmemişti. Güzellik uzmanı kirpikleri en az yarım saatte takabildi ve gözüme tutkal bulaştı tutkalı temizlerken canım çok acımış ancak temizlendikten sonra her şeyin normale döndüğünü düşünmüştüm. Sabah uyandığımda kirpikler birbirine yapışmış açamıyordum.

Gözlerim şişmeye ve kaşınmaya başlamıştı. Sağ gözüm görmüyor, sol gözüm de bulanık görüyordu. Artık kör olduğumu düşünmüştüm. Göz doktorunun acil müdahalesi sayesinde hayatım kurtuldu. Şimdi bebeğime bakacağım onu göreceğim günleri sayıyorum. Güzelleşmek uğruna yaptırdığımız birçok uygulama, bazen faciayla sonuçlanabiliyor. Kadınları bu noktada uyarmak istiyorum. Bilmediğiniz güvenmediğiniz güzellik salonlarına gitmeyin''

Olayı Facebook üzerinden fotoğraflarıyla birlikte anlatan kadın salondan şikâyetçi olacağını bildirdi. Güzellik salonundaki çalışanlar ise, kadının iddialarını reddetti.