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Takma tırnak sevdalılarına en yaratıcı ve stil takma tırnak önerileri

31.03.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel eller, şık ve bakımlı bir görünüm için olmazsa olmazlardan. Renkli tırnaklar ise ellere estetik katan önemli detaylar arasında. Öyle ki, takma tırnak kullanarak manikürü sanata çevirmek mümkün. Üstelik bunun için tırnakların uzamasını beklemek zorunda değilsiniz. Birbirinden güzel takma tırnaklar ile istediğiniz an istediğiniz stili yaratabilirsiniz. Bu fikir sizi de heyecanlandırdıysa son dönemin trendleri arasında yer alan takma tırnak modellerine şöyle bir göz atmaya ne dersiniz?

Takma tırnak sevdalılarına en yaratıcı ve stil takma tırnak önerileri

Takma tırnak kullanımı son dönemde moda hâline geldi. Sınırsız renk ve tasarım seçeneği sunan bu aksesuarlar ile her güne yeni bir tarzda başlamanız mümkün. Uzunluklarını dilediğiniz gibi seçebileceğiniz takma tırnakların kullanımı ve uygulaması da oldukça kolay. Farklı ürünleri keşfederek ellerinizde renkli, ışıltılı ve göz alıcı bir görünüm yaratabilirsiniz. Siz de "Tırnaklara özgürlük!" diyor, ellerinizde kusursuz bir görünüm yaratmak istiyorsanız hazırladığımız listeyi mutlaka incelemelisiniz. Hazırsanız başlayalım!

1. Kiss Glam Fantasy Yapıştırıcılı Takma Tırnak

Takma tırnak sevdalılarına en yaratıcı ve stil takma tırnak önerileri

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Tırnaklarınızda çarpıcı ve dikkat çekici bir görünüm yaratmak istiyorsanız Kiss Glam Fantasy Takma Tırnak sizin için en iyi seçimlerden biri. Lacivert ve altın renklerinin bir araya geldiği tasarımıyla oldukça şık bir tarz vadeden takma tırnaklar, paket içeriğinde bulunan yapıştırıcı ile kolayca uygulanıyor. Uygulamanın kusursuz gerçekleştirilmesi için pakette farklı boyutlarda 28 adet takma tırnak, yapıştırıcı, çift taraflı bant ve manikür çubuğu yer alıyor. Tırnakların boyutlarını kendi tırnaklarınıza uygun olacak biçimde seçebilirsiniz. Dilerseniz takma tırnak üzerine oje uygulaması yapmanız da mümkün.

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2. EDA LUXURY BEAUTY Natürel Pembe Beyaz Simli French Takma Tırnak

Takma tırnak sevdalılarına en yaratıcı ve stil takma tırnak önerileri

EDA LUXURY BEAUTY Takma Tırnak, tırnak tasarımında klasikten vazgeçmeyenler için şıklığı ve ışıltısıyla harika bir alternatif yaratıyor. Klasik French manikürün simlerle özelleştirildiği bu tasarım, ellerinize oldukça estetik bir görünüm kazandırıyor. Ellerinizin daima bakımlı görünmesini sağlayacak bu takma tırnakları günlük stilinizi tamamlamak için kullanabileceğiniz gibi özel günlerde çarpıcı tarzınızı ortaya koymak için de tercih edebilirsiniz. Paket içerisinde farklı tırnak boyutlarına uygun 24 adet takma tırnak, yapıştırıcı ve tırnak törpüsü bulunuyor. Size de uyguladıktan sonra ışıl ışıl görünen tırnaklarınızın keyfini sürmek kalıyor.

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3. KISS Gel Fantasy Takma Tırnak

Takma tırnak sevdalılarına en yaratıcı ve stil takma tırnak önerileri

Ellerinizde modern ve trend bir görünüm yakalamak Kiss Gel Fantasy Takma Tırnak ile son derece kolay. Pastel renklerden oluşan bir tasarıma ve ışıltılı parçalara sahip olan bu seti kullanarak tırnaklarınızda kusursuzluğu yakalayabilirsiniz. Lila, açık pembe ve simli pembe çeşitleri ile ön plana çıkan takma tırnaklar, hafif yapıları ile özellikle günlük kullanımda stilinizi renklendirmek için harika bir seçim. 24 adet takma tırnağın bulunduğu bu set aynı zamanda kendi yapıştırıcısına da sahip. Ürünün içindeki kullanma kılavuzundan yardım alarak dakikalar içinde tırnaklarınızı süsleyebilirsiniz!

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4. Ocean Takma Tırnak

Takma tırnak sevdalılarına en yaratıcı ve stil takma tırnak önerileri

Tırnak tasarımını bir üst seviyeye çıkarmak isteyenler için harika bir önerimiz var. Ocean Takma Tırnak ile elleriniz özenle çizilmiş tablolar gibi görünecek! Beyaz renk üzerine mavi desenler işlenen takma tırnaklar, kaliteli ve dayanıklı yapıları ile benzerlerinden ayrılıyor. Paket içeriğinde bulunan özel yapıştırıcı ile ürünü kolayca tırnaklarınıza uygulayabilirsiniz. Hafif yapıda oldukları için bu takma tırnakları günlük kombinlerinizde şık birer aksesuar gibi kullanmanız mümkün. Mavi beyaz desenli tırnaklarınız, özellikle basic tişört ve jean kombinleriyle oldukça etkileyici görünecek.

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5. Sybelle Kozmetik Koyu Kırmızı Takma Tırnak Seti

Takma tırnak sevdalılarına en yaratıcı ve stil takma tırnak önerileri

Tırnaklarda vazgeçilmez olan bir diğer renk, elbette ki kırmızı. Modası hiç geçmeyen bu renk, ellerde son derece iddialı ve zarif bir görünüm yaratıyor. Sybelle Kozmetik Takma Tırnak Seti'nin koyu kırmızı rengi ile tüm gözler ellerinize kilitlenecek! Sivri model takma tırnaklar, ellerinizde mükemmel ve göz alıcı bir görünüm yaratmak için iyi bir seçim. 12 adet takma tırnaktan oluşan set, sizlere farklı tırnak boyutlarına uyum sağlayacak çeşitliliği sunuyor. Paketinde bulunan takma tırnak yapıştırıcısı, zararlı kimyasal içermediği için tırnaklarınıza zarar vermiyor. Manikürde kırmızıdan vazgeçemeyenler için Sybelle Koyu Kırmızı Takma Tırnak Seti aranan kan olabilir!

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6. Nascita 24'lü Şeffaf Altın French Takma Tırnak Seti

Takma tırnak sevdalılarına en yaratıcı ve stil takma tırnak önerileri

Ellerinizde altın şıklığı yakalamak istiyorsanız tırnak tasarımı için Nascita Takma Tırnak Seti'ni tercih edebilirsiniz. Şeffaf zemin üzerine altın renkli French manikür görünümündeki takma tırnaklar ile sade ve zarif bir tarz yaratabilirsiniz. Hafif yapıları ile öne çıkan takma tırnakları yapıştırıcı ile kolayca uygulayabilir, işiniz bittiğinde tırnaklarınıza zarar vermeden çıkarabilirsiniz. Altın ışıltısının feminen ve cüretkâr havasını yakalamanıza yardımcı olacak bu takma tırnakları, özellikle resmi davetlerde şık tuvaletlerinizle kullanarak tarzınızı tamamlayabilirsiniz. Nascita'nın tırnak bakımındaki tecrübesine güvendiğiniz takdirde pişman olmayacağınız çok açık!

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7. RubaTrend Red French Takma Tırnak Seti

Takma tırnak sevdalılarına en yaratıcı ve stil takma tırnak önerileri

Ellerinizde sıra dışı ve dikkat çekici bir görünüm elde etmek için kırmızı French tasarımları tercih edebilirsiniz. Üstelik bunun için pahalı manikür seanslarına ihtiyacınız yok. Yapmanız gereken şey, RubaTrend Red French Takma Tırnak Seti'ni edinip kısa sürede son moda tırnaklara sahip olmak. RubaTrend markalı badem model takma tırnaklar, kaliteli yapıları sayesinde gerçek tırnaklarınızdan ayırt edilemeyecek. Hafif bir yapısı olan ve zararlı kimyasal içermeyen özel yapıştırıcısı ile kolayca uygulanan takma tırnaklar ile tırnak sanatına yön veren kişi siz olun!

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8. Promani Koyu Mavi Slate Takma Tırnak Kiti

Takma tırnak sevdalılarına en yaratıcı ve stil takma tırnak önerileri

Daha yaratıcı ve stil sahibi bir görünüm için tırnaklarınıza mavinin saflığını ve iddiasını katmaya ne dersiniz? Siz de bizimle aynı fikirdeyseniz Promani Mavi Takma Tırnak Kiti'ne bayılacaksınız. Yuvarlak kesim, orta boy Promani tırnaklar; günlük şıklığınıza hoş bir enerji katacak. Profesyonellerin de tercih ettiği takma tırnakların uygulaması ise son derece pratik. 24 adet tırnak arasından her bir parmağınız için uygun boyutta olan parçayı seçin ve pakette yer alan tırnak yapıştırıcısıyla yapıştırın. Sonrasında ise tırnaklarınızdaki doğal görünümün tadını çıkarın. İşte hepsi bu kadar!

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9. Tırnaklar Fora Nail Art Takma Tırnak

Takma tırnak sevdalılarına en yaratıcı ve stil takma tırnak önerileri

Düz renk ve klasik tırnak tasarımlarından sıkıldıysanız bu önerimize bayılacaksınız. Tırnaklar Fora Nail Art Takma Tırnak, şık ve havalı görünümü ile favoriniz olmaya aday. Siyah zemin üzerinde kırmızı alev figürlerinin yer aldığı bu model ile farkınızı ortaya koymanız çok kolay. Küt kesim ve uzun takma tırnaklar, kusursuz tasarımları ile hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan stil sahibi görünmenizi sağlayacak. Paket içeriğinde 12 adet takma tırnak, tırnak yapıştırıcısı, mini törpü ve manikür çubuğu yer alıyor. Dilerseniz takma tırnakları zevkinize göre törpüleyebilir, mat veya parlak seçenekler yaratmak için tırnaklara cila uygulaması yapabilirsiniz.

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10. Mara Kozmetik Vanity Fair Takma Tırnak Kiti

Takma tırnak sevdalılarına en yaratıcı ve stil takma tırnak önerileri

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Son önerimiz ile tırnaklarınızı gerçek birer sanat eserine çevirmeniz garanti. Mara Kozmetik Vanity Fair Takma Tırnak Kiti, size kusursuz görünen eller vadediyor. Mor, beyaz ve altın ışıltılarının kullanıldığı takma tırnaklar; taş, inci ve zincir detayları ile özelleştirilmiş. 12 farklı ölçüden oluşan 24 adet takma tırnağın bulunduğu pakette uygulama için manikür çubuğu ve yapıştırıcı da bulunuyor. Her bir parmağınız için farklı bir takma tırnak seçerek ellerinizde dilediğiniz tasarımı yaratabilir, özel günlerde ışıltılı kombinlerinizle tercih edebileceğiniz gibi günlük stilinizi renklendirmek için de kullanabilirsiniz.

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