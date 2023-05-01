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Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı! '2023 1 Mayıs'ı Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak' DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

01.05.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu 1 Mayıs'ta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından konuşan Çerkezoğlu, "Biz biliyoruz ki bu 1 Mayıs, 2023 1 Mayıs'ı Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak" ifadelerini kullandı. Çerkezoğlu konuşmasında "Bu yıl 1 Mayıs'ı ülkemizde son derece tarihsel bir anda karşılıyoruz." ifadelerine de yer verdi. Öte yandan izinsiz olarak Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti, gözaltılar var.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı! '2023 1 Mayıs'ı Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak' DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan dikkat çeken açıklama

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim'e ilk olarak DİSK üyeleri geldi. DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, yönetim kuruluyla birlikte Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na yürüdü. DİSK, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada açıklamalarda bulundu. Çerkezoğlu, "Bugün 1 Mayıs, bugün işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü. Bugün sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında, beş kıtada, işçi sınıfı bu ülkenin, bu dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler kendi talepleriyle, kendi mücadele hedefleriyle alanlarda. Yılın 364 günü çalışan işçiler, 1 gün, 1 Mayıs günü yaşadığımız bu sisteme, bu düzene karşı itirazlarımızı, hedeflerimizi, gelecek dünya düşlerimizi ifade etmek için alanlarda, meydanlarda buluşuyoruz." dedi.

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"2023 1 MAYIS'I TAKSİM'İN YASAKLI OLDUĞU SON 1 MAYIS OLACAK"

Çerkezoğlu devamında, "Bu yıl 1 Mayıs'ı ülkemizde son derece tarihsel bir anda karşılıyoruz. Bir yandan deprem felaketinin yarattığı acılar ve yıkım, diğer yandan Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birisine gittiğimiz bir süreçte 1 Mayıs'ı gerçekleştiriyoruz. Hepinizin bildiği gibi 1 Mayıs meydanı, Taksim Meydanı'dır. 1976 yılında ölümsüz genel başkanımız Kemal Türkler'in öncülüğünde ilk kez bu meydanda 1 Mayıs kitlesel bir biçimde kutlanmıştır. Ve o günden bugüne de 1 Mayıs meydanı, Taksim meydanıdır. 1977'de onlarca arkadaşımızı kaybettik. Yıllarca Taksim'in ve 1 Mayıs'ın özgürleştirilmesi mücadelesini verdik. Ve bugün yine 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı haksız ve hukuksuz bir biçimde işçi sınıfına kapalı. Biz biliyoruz ki bu 1 Mayıs, 2023 1 Mayıs'ı Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak. Bizler bugün işçi sınıfı olarak, emekçiler olarak yaşadığımız bütün olumsuzlukları, açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum edilen milyonları, sendikasızlığa, örgütsüzlüğe mahkum edilişimizi, grev hakkımız başta olmak üzere en temel haklarımızın ortadan kaldırıldığı, kadınlar olarak her gün şiddetle, ayrımcılıkla, eşitsizlikle buluştuğumuz, gençlerimizin işsizlikle geleceğinin karartıldığı, her şeyin bu ülkede zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzere süren bu düzene itirazlarımızı ortaya koymak ve bu ülkede, bu topraklarda eşitlik, adalet, barış, kardeşlik temelinde, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği, emeğin Türkiye'sini kurana kadar mücadele edeceğimizi, bu kararlılığımızı ifade ediyoruz. Bugün buraya DİSK Yönetim Kurulu olarak geldik, çelengimizi bıraktık. 2 gün önce anmalarımızı da gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

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"ÇOK ACILIYIZ, KEDERLİYİZ AMA BİR O KADAR DA KARARLIYIZ, UMUTLUYUZ, HEYECANLIYIZ"

Ardından Çerkezoğlu, "Çok acılıyız bir taraftan, çok kederliyiz ama bir o kadar da kararlıyız, umutluyuz, heyecanlıyız. Kararlılığımız deprem felaketinin 85 milyon insanımızın yüreğinde açtığı yaraların derinliğinden geliyor. Heyecanımız, bu ülkede bu topraklarda yeni bir ülke kurmanın coşkusuyla ve gururuyla büyüyor. Çok umutluyuz, çünkü bizler işçi sınıfıyız, emekçileriz, hayatı her gün ama her gün yeniden kuranlarız. Bu gücümüz ve umudumuzla tekrar hepinizin 1 Mayıs'ını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

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TAKSİM’E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUPLARA POLİS MÜDAHALESİ

Öte yandan Şişli Harbiye ve Osmanbey’de toplanan gruplar Taksim’e çıkmak istedi. İzinsiz olarak Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekipleri grupların dağılmasını istedi.

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Polisin uyarılarını dikkate almayan göstericiler, gözaltına alındı.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Arzu Çerkezoğlu disk

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