HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksinin bagajında unutulan valizden 1 milyon 800 bin lira çıktı

Taksinin bagajında unutulan valizden 1 milyon 800 bin lira çıktı

19.10.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de, Almanya'dan gelen bir kişi bindiği taksinin bagajında içinde 300 bin lira ile 150 bin dolar bulunan valizini unuttu. Bagajı açan taksici, içi para dolu valizi fark etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulanan valiz sahibine ulaştırıldı.

Kaymakamlıkta işlemlerini yaptıktan sonra içi para dolu valizini unuttuğunu anlayan kişi, bindiği taksinin plaka ve durağını hatırlamayınca polise başvurdu. Polis ekipleri çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajdaki valizden haberi olmayan taksici ise mesaisi bitince durağa döndü. Bagajı açan taksici, içi para dolu valizi fark etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulanan valiz sahibine ulaştırıldı.

Olay, geçen Cumartesi sabah saatlerinde Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen kişi, tapu işlemleri yapmak üzere Maslak'tan bindiği taksi ile Sarıyer Kaymakamlığı'na geldi. Binerken taksinin bagajına koyduğu içinde 300 bin lira ve 150 bin dolar olan valizini, indiğinde almayı unuttu. Kaymakamlıktaki işlemlerini tamamladıktan sonra valizini unuttuğunu hatırlayan kişi, polise başvurdu.

Polis ekipleri, çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajındaki valizden haberi olmayan taksici Atakan Türk, durağa geldiğinde başka bir yolcunun valizini bagaja koyarken içi para dolu kayıp valizi buldu. Taksi Türk'ün valizi teslim ettiği durak başkanı Orhan Aydoğdu polisi aradı. Polisle birlikte gelen sahibi durakta içerisinde 300 lira ve 150 bin dolar olan valizini teslim aldı.

633c8e8f528765d77929c3a9968261d7

"TÜM TAKSİCİ ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Valizi teslim alan sahibi, "Çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. 300 bin lira burada, 150 bin dolar da burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptıkları için, kısa zamanda parayı buldular, kendilerine minnettarım" dedi.

5f8003cf07824fa16265092fb48ea761

"SİZİN GİBİ İNSAN KALMIŞ MI DİYE KONUŞTU"

Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu, "Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Teşekkür etti gitti. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Almancıymış kendisi. Adam bayağı kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş bir durumdaydı. Parayı görünce yani çanta bulununca adam bayağı bir ferahladı. Çok teşekkür etti. Yani 'sizin gibi insan kalmış mı' diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, almadım ben kesinlikle almadım. Bizim taksilerde genelde böyle şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun. Yani helal kazansın." şeklinde konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ormanda gezerken dev mantar buldu! Kilosu 25 liradan satılıyorOrmanda gezerken dev mantar buldu! Kilosu 25 liradan satılıyor
Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma! İşte uzun süren koronavirüsün nedeni ve belirtileriKoronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma! İşte uzun süren koronavirüsün nedeni ve belirtileri
Beşiktaş’ta hareketli anlar! Polise keserle direndiBeşiktaş’ta hareketli anlar! Polise keserle direndi
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

Hamamı merak eden turiste taciz ve ahlaksız teklif

Hamamı merak eden turiste taciz ve ahlaksız teklif

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

56 yaşındaki eski mankenden çırılçıplak poz

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

Newcastle United Türk yıldızın peşinde

İtiraflar geldi, operasyonlar başladı! Çok sayıda gözaltı

İtiraflar geldi, operasyonlar başladı! Çok sayıda gözaltı

Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.