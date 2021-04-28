HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı

28.04.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs önlemleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmanın başlamasına 1 gün kala bu süreyi İstanbul dışında geçirmek isteyenler araçları ile yola koyuldu. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolu Kurtköy mevkisinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Tam kapanma öncesi İstanbul'dan kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine sonraso yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs’a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini belirtmişti. Bu kapsamda tam kapanma, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00 itibariyle uygulanmaya başlayacak. Belirtilen süre zarfında özel izne tabi olanlar dışında şehirlerarası seyahat de yasak olacak.

045714f1-1540-404c-8d4e-430b2ec1e57e

TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL'U TERK EDİYORLAR

Pazartesi günü açıklanan kapanma kararının ardından belirtilen süreyi memleketinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, uygulamanın başlamasına 1 gün kala İstanbul’dan ayrılmaya başladı. Araçları ile yola çıkan İstanbullular TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kararın alınmasıyla planlarını değiştirenler, tam kapanma öncesi İstanbul’u terk ediyor. İstanbul’da tam kapanma öncesi yoğun trafik havadan görüntülendi.

1082b0da-1f0f-4d4a-afe6-9f147b187f8e

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Basıldığı mekanda böyle poz verdiBasıldığı mekanda böyle poz verdi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul tam kapanma

En Çok Okunan Haberler

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: O kızın adını anma

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: O kızın adını anma

Korkunç olay! Evinin balkonunda intihar etti

Korkunç olay! Evinin balkonunda intihar etti

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

İki polis arasındaki kavga kanlı bitti

İki polis arasındaki kavga kanlı bitti

Avrupa Süper Ligi'ne 2 Türk takımı birden!

Avrupa Süper Ligi'ne 2 Türk takımı birden!

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.