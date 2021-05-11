Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki tek şart

Tam kapanma sonrası normalleşmenin nasıl olacağı merak edilirken hükümetin normalleşme planının ayrıntıları belli olmaya başladı.

"YENİ NORMALLEŞME TAKVİMİMİZİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele ve normalleşme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak." demişti.

"VAKA SAYISI 10 BİN OLURSA NORMALLEŞME BAŞLAYACAK"

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre vaka sayısı en fazla 10 bin olduğu takdirde kademeli normalleşme başlayacak ama her şey bir anda açılmayacak. Yetkililer, kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerektiğini belirterek ilk önce küçük işletmelerin yüz yüze eğitim başlayacağını aktardı. Düğün, taziye asker gibi organizasyonlarda kısıtlamaların aynen devam etmesi gerektiği belirtildi.

13 BİN 604 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1734 oldu.



