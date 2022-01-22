Tam mevsim geçişine uygun 300 TL altı kısa bot modelleri

Sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinin vazgeçilmezi kısa bot modelleri beklenmedik havaların kurtarıcısı olarak karşımıza çıkar. Özenle seçilmiş bir bot ile aniden bastıran yağmurdan korunmak mümkün. Peki, stil sahibi botlar tercih ederek şıklığınıza şıklık katmaya ne dersiniz? Kıyafetlerinizi bütçe dostu ürün seçenekleriyle tamamlayarak tüm bakışları kendinize çevirebilirsiniz. Tek tıkla ulaşacağınız bu ürünlerle küçük bir ayakkabı koleksiyonu oluşturabilirsiniz. Hemen ürünleri keşfederek her stilden kıyafeti, muhteşem dokunuşlarla noktalayın!

1. Stilinizi süet şıklığı ile tamamlayın

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Oluşturulan kombinasyonlarda farklı dokular kullanarak kaliteli bir görünüm elde etmeyi kim istemez? Spor, şık veya klasik görünümleri süet bir bot ile tamamlayabilirsiniz. Üründe yer alan yatay şeritler, bileklerinizin daha ince görünmesini sağlar. Kısa topuklu, bilekte biten formu ile pantolon, elbise veya etek fark etmeksizin her kıyafetinizi daha da ilgi çekici hale getirebilirsiniz. Özenle tasarlanmış botu kot pantolonlarla da birleştirebilir, hafta sonu aktivitelerinizi rahat ve şık kombinlerle gerçekleştirebilirsiniz.

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2. Kalın tabanlı botlar, bu sezon da vitrinlerde

Birkaç sezondur sıkça karşımıza çıkan kalın tabanlı botlar, sokak modasının parlayan yıldızları olarak yerini aldı. En popüler moda trendlerinden birini yakalamak için dolabınızda kalın tabanlı bir bot seçeneğine mutlaka yer vermelisiniz. Esnek kumaş yapısıyla rahat giyilebilir tasarıma sahip Dy Shoes Bot'un burun ve topuk kısmı deri görünümlü. Hafif, rahat ve güvenli bir yürüyüş deneyimi sunan botun ön kısmında yer alan deri görünümlü detay sayesinde herhangi bir yere ayağınızı çarparsanız da ayağınız incinmeyecek!

3. Sonbahar enerjisini doğal tonlarla yansıtın

Zamansız bir stile sahip olurken modern görünmeye ne dersiniz? Kahve ve toprak tonları, her mevsim tercih edilmesi ve zamansız renkler olmaları sebebiyle tüm kadınların favorisi. Özellikle sonbahar ve kış aylarında en çok tercih edilen renkler arasında doğal tonlar yer alır. Eğer ayakkabılarınız arasında toprak tonlarında bir model bulunmuyorsa tercihinizi D&D markasına ait taba bot seçeneğinden yana kullanabilirsiniz. Romantik sonbahar mevsiminin habercisi olan parçaya bayılacaksınız. Yandan fermuarlı ve deri desenli tasarımıyla dikkat çeken ürünle her renkten kıyafetinizi rahatlıkla birleştirebilirsiniz.

4. İddialı renklere şans verin

Feminen bir stile sahip olan her kadın, gardırobunda iddialı parçalara yer verir. Cesur kıyafetlerinizi cüretkar ayakkabılarla tamamlayarak kişiliğinizi yansıtmaya ne dersiniz? Bir ayakkabıda görebileceğiniz klasik renkler yerine alışılmadık ve dikkat çekici tonlara yönelebilir, bir yıldız gibi parlayabilirsiniz. Sivri burunlu ve metalik görünümlü topuğu ile göze çarpan bu iddialı ayakkabıyla bir davete katılabilir, muhteşem elbisenizi tamamlayabilirsiniz. Yaptığınız doğru seçimlerle ortamların en dikkat çekici siması olabilirsiniz!

5. Dolgu topuk modellere de şans verin

Dolgu topuk ayakkabılar her zaman rahatlığı anımsatır. Aktif bir hayata sahipseniz ve stilinizden ödün vermek istemiyorsanız bu ürün tam size göre! Taba rengin krem ve siyah şeritlerle birleşmesi ile oluşan kontrast, ayakkabıyı ilgi çekici hale getirir. Alışılmış dolgu topuk ayakkabı modellerinin aksine göz alıcı ve konforlu bir görünüme sahip ürün sayesinde günlük stilinizi yansıtabilirsiniz. Dilerseniz kot pantolonlarla dilerseniz spor triko elbiselerin altına giyebilir, sade tarzınıza hareket katabilirsiniz.

6. Şık detaylar önemli

Alışılmış tarzınızın dışına çıkmaya ve tabularını yıkmaya hazır mısınız? Sürekli klasik görünmeye çalışmak can sıkıcı olabilir. Neyse ki ayakkabı seçerken tercih edeceğiniz bazı şık detaylarla tarzınızı daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Odie Collection Quinn Bot ile asi bir stil yaratabilir, içinizdeki dinamik ruhu uyandırabilirsiniz. Klasik bir bot görünümünün dışında kalın zincir detaylar sunan ürünle parti veya konser gibi eğlenceli aktiviteleri dolu dolu yaşayabilirsiniz. Kısa topuk boyu sayesinde konforlu dakikalar geçirebilir, yüksek topuklu modellerin aksine rahatça dans edebilirsiniz.

7. Fark yaratan tasarımlarla içinizdeki çocuğu harekete geçirin

Eşsiz tasarımlarla göz kamaştırmak ister misiniz? Cevabınız "Evet" ise eşsiz çizimlerle bezenmiş bu ürüne mutlaka göz atmalısınız. İçinizdeki çocuğu uyandıracak, eğlenceli bir görünüme sahip botla en sade kıyafetlerinizi bile hareketli hale getirebilirsiniz. Bilek hizasında biten formu ve topuksuz tasarımıyla rahatça kullanabileceğiniz ürünün bağcıkları bulunur. Spor bir hava katan bağcıklarla botu ayağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca ayakkabının arkasında yer alan minik diller sayesinde ayakkabınızı kolayca giyebilirsiniz. Herkeste görmenin pek mümkün olmadığı bot modeli ile tarzınızı konuşturmaya ayakkabınızdan başlayabilirsiniz!

8. Son moda ürünlerle herkesi büyüleyin

Bu senenin en dikkat çekici modellerinden biri, kovboy esintili botlar. Siyah ve kahverengi renkte kovboy botlarını sıkça görüyoruz fakat bej veya krem tonlarda kovboy çizmesi bulmak bir hayli zor. Butigo markasına ait bu iddialı kovboy botu, sivri burnu, şerit bantları ve metal aksesuarları ile göz alıcı bir alternatif olarak karşımızda. Arkadaşlarınızla kahve içmeye giderken veya şık bir randevuya çıkarken tercih edebilirsiniz. Hemen ayakkabı koleksiyonunuza eklemek isteyebilirsiniz çünkü kovboy çizmelerinin popülerliği uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor!

9. Spor aktivitelerinizi kaliteli ürünlerle gerçekleştirin

En şık ve moda bot seçeneklerini sıraladık. Peki, ya konforlu yürüyüş ayakkabıları? Doğa yürüyüşleri sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde ayrı bir zevkli olur. Siz de bu keyifli doğa aktivitesini rahat outdoor botlarla gerçekleştirebilirsiniz. Ormanlarda ve engebeli arazilerde kolay hareket kabiliyeti sağlayan botla sporunuzu güvenle gerçekleştirebilirsiniz. Ayağı kavrayan formu ve üretiminde kullanılan kaliteli malzemeleri sayesinde olumsuz hava koşullarından korunabilirsiniz. Yağmur çamur demeden gönül rahatlığıyla giyebilir, uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

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10. Artık yağmurlu havalardan korkmanıza gerek yok

Ve geldik sonuncu bot alternatifine. Sizi mevsim geçişlerinde artan yağışlardan koruyacak yağmur botlarıyla tanıştırmanın vakti geldi. Piyasada pek çok yağmur botu modeli bulunur. Bu modeller arasından siyah gibi zamansız bir renk tonunu seçerek uzun yıllar kullanabilirsiniz. PVC materyallerden üretildiği için içine su alması mümkün olmayan bu bot sayesinde ayaklarınız daima kuru kalır. Modası geçmeyen bir model olması sebebiyle istediğiniz çanta, aksesuar veya kıyafetle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dilerseniz rengarenk çorap ve taytlarla birleştirebilir hem spor hem şık bir stil yaratabilirsiniz.



