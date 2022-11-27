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Tarih vererek konuştu! "Hükümet her an çağrıda bulunabilir" diyen Babacan: "Yılbaşında asgari ücrete zam verecekler ya..."

27.11.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasetin gündemi 2023 seçimlerine odaklanırken seçim tarihiyle ilgili sorular zaman zaman gündeme geliyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da seçimlerle ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya attı. Babacan, yılbaşında asgari ücrete zam yapılacağına dikkat çekerek "O hava enflasyon çok yüksek olduğu için hazirana kadar sönecek" dedi ve hükümetin "her an bulunabileceğini" düşündüğü çağrıyı altılı masa liderlerine de açıkladığını anlattı.

Tarih vererek konuştu! "Hükümet her an çağrıda bulunabilir" diyen Babacan: "Yılbaşında asgari ücrete zam verecekler ya..."

Seçim gündeminin yoğunlaştığı süreçte en merak edilen konulardan biri de seçimlerin hangi tarihte yapılacağı. Muhalefetten zaman zaman erken seçim iddiaları ortaya atılırken iktidar ise seçim takviminin planlandığı gibi işleyeceğinin altını çiziyor. Ancak son olarak Ali Babacan'dan 'seçim tarihi' tartışmalarını yeniden alevlendirecek açıklamalar geldi. Altılı masa toplantısında liderlere de bundan söz ettiğini ifade eden Babacan, "baskın seçim" için "mart ortası" düşüncesini dile getirdi.

"YILBAŞINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM VERECEKLER YA..."

Babacan, katıldığı Halk TV canlı yayınında konuyla ilgili şöyle konuştu:

  • "Seçimle ilgili normal anayasanın söylediği bir tarih var. O da sanırım 18 Haziran, yanlış bilmiyorsam. Hatta bugün galiba ÖSYM bir sınav tarihini değiştirmiş. 18 Haziran’da seçim olursa çakışmasın, diye. Hükümetin ben her an bir baskın seçim çağrısında bulunabileceğini düşünüyorum. Özellikle yılbaşında asgari ücrete zam verecekler ya, devletin var olan her şeyini verdikleri gibi borçlanıp da verecekler.

""ENFLASYON ÇOK YÜKSEK OLDUĞU İÇİN HAZİRANA KADAR SÖNECEK"

  • "O havayla yani asgari ücretteki artış, memur maaşlarındaki artış, emekli maaşlarındaki artış; o hava, enflasyon çok yüksek olduğu için hazirana kadar sönecek. Saman alevi gibi parlayacak, sonra sönecek. O atmosferi yakalamışken Ramazan’dan önce, martın ortası gibi baskın seçim yapıp geçelim, diye düşünebilirler.

"TEŞKİLATIMIZLA VE ALTILI MASAYLA PAYLAŞTIM"

  • "Bu düşüncemi ben hem DEVA Partisi teşkilatımızla paylaştım: ‘Arkadaşlar, olur da hani mart ortası bir baskın seçim olursa hazırlıksız olmayın’ dedim. Altılı masada da bunu dillendirdim liderlere. Yani böyle bir şey olabilir."

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