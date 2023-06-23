Tarsus, Midyat, Alanya, Polatlı, Erciş... Günlerdir ayaktalar, camilerde dua ediyorlar: 'Tek gündemleri...'

Türkiye'de son günlerdeki konulardan biri de 81 olan il sayısının artırılması... 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış gelmişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür..." mesajı gündem oldu. Bahçeli'nin açıklamasına AK Parti'den yanıt gelmiş ve olumlu karşılanmıştı.
Bu açıklamalar sonrasında il olma potansiyeli taşıyan Karadeniz Ereğli, Bodrum, Fethiye, Nazilli, Akhisar, Bandırma, İskenderun, Alanya, İnegöl, Çorlu, Tarsus, Siverek, Erciş, Kozan, Ünye, Polatlı, Yüksekova, Edremit, Midyat ilçeleri heyecan sardı.
Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat, il olma potansiyeli olan illerle ilgili bir yazı kaleme aldı. Midyat'ın 154 yıl önce il merkezi olduğunu ve 27 Mayıs 1960 darbesi olmasaydı Adnan Menderes'in Midyat'ı il yapacağı aktarıldı.
Bahçeli'nin açıklamasının Alanya'da geniş yankı uyandırdığı belirtilerek "Hızla büyüyen Alanya, kabuğuna sığmıyor. Kabuğunu kırmak ve il olmak istiyor. Devlet Bahçeli, kabuğu çatlattı" denildi.
Polatlı'nın 19 Mart 2004'te "Hoş geldiniz. We want to become a province. (İl olmak istiyoruz.) Türkçe söyledik kimse anlamadı" tabelasıyla il olma isteğini dile getirdiğini ancak il olma rüyasının 30 yıldır gerçekleşmediğine yer verildi.
Erçiş'te de il olmaya heyecanı olduğu aktarıldı. Erciş'in günlerdir ayakta olduğu ve il olmak için camilerde dualar edildiği ifade edildi.
Tarsus'ta gündemin ne ekonomi ne de siyaset olduğunu tek gündemin il olmak olduğu belirtildi.