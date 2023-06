Tarsus, Midyat, Alanya, Polatlı, Erciş... Günlerdir ayaktalar, camilerde dua ediyorlar: 'Tek gündemleri...'

Türkiye'de son günlerdeki konulardan biri de 81 olan il sayısının artırılması... 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir çıkış gelmişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli'nin "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür..." mesajı gündem oldu. Bahçeli'nin açıklamasına AK Parti'den yanıt gelmiş ve olumlu karşılanmıştı.

İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER

Bu açıklamalar sonrasında il olma potansiyeli taşıyan Karadeniz Ereğli, Bodrum, Fethiye, Nazilli, Akhisar, Bandırma, İskenderun, Alanya, İnegöl, Çorlu, Tarsus, Siverek, Erciş, Kozan, Ünye, Polatlı, Yüksekova, Edremit, Midyat ilçeleri heyecan sardı.

154 YIL ÖNCE...

Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat, il olma potansiyeli olan illerle ilgili bir yazı kaleme aldı. Midyat'ın 154 yıl önce il merkezi olduğunu ve 27 Mayıs 1960 darbesi olmasaydı Adnan Menderes'in Midyat'ı il yapacağı aktarıldı.

ALANYA KABUĞUNU KIRMAK İSTİYOR

Bahçeli'nin açıklamasının Alanya'da geniş yankı uyandırdığı belirtilerek "Hızla büyüyen Alanya, kabuğuna sığmıyor. Kabuğunu kırmak ve il olmak istiyor. Devlet Bahçeli, kabuğu çatlattı" denildi.

30 YILLIK RÜYA GERÇEKLEŞMEDİ

Polatlı'nın 19 Mart 2004'te "Hoş geldiniz. We want to become a province. (İl olmak istiyoruz.) Türkçe söyledik kimse anlamadı" tabelasıyla il olma isteğini dile getirdiğini ancak il olma rüyasının 30 yıldır gerçekleşmediğine yer verildi.

ERÇİŞ'TE CAMİLERDE DUALAR EDİLİYOR

Erçiş'te de il olmaya heyecanı olduğu aktarıldı. Erciş'in günlerdir ayakta olduğu ve il olmak için camilerde dualar edildiği ifade edildi.

TARSUS'TA TEK GÜNDEM...

Tarsus'ta gündemin ne ekonomi ne de siyaset olduğunu tek gündemin il olmak olduğu belirtildi.