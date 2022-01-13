HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tartışmalara yanıt verdi! Mehmet Ceyhan: 1 ay içinde 3 defa yakalananlar var

Tartışmalara yanıt verdi! Mehmet Ceyhan: 1 ay içinde 3 defa yakalananlar var

13.01.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de baskın hale gelen Omicron varyantı ile ilgili Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıklamalarda bulundu. Omicron varyantının bağışıklık yapma oranının az olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son günlerdeki "Omicron varyantıyla birlikte salgın bitecek" açıklamalarına katılmadığını belirtti.

Tartışmalara yanıt verdi! Mehmet Ceyhan: 1 ay içinde 3 defa yakalananlar var

İlk Güney Afrika'da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Omicron varyantı Türkiye'de baskın hale geldi. Açıklama dün Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelmişti. Omicron varyantının diğer varyantlara göre daha az bağışıklık yaptığını, bu yüzden 1 ay içinde 3 defa Omicron'a yakalananların olduğunu ifade eden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bu bir toplumsal bağışıklık geliştirecek ve salgın bitecek düşüncesine’ ben hiç katılmıyorum" diye konuştu.

"OMICRON İLE SALGIN BİTECEK" AÇIKLAMALARINA YANIT

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'Omicron' varyantına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, 'Omicron'un bulaştırıcılık katsayısının 4,5- 5 olarak hesaplandığını söyledi. Mehmet Ceyhan, koronavirüsün, kızamıktan ve suçiçeğinden daha bulaşıcı olmadığını kaydederek, "Bunların bulaştırıcılık katsayısı 16-18. Bunlar neden yayılmıyor, büyük pandemiye neden olmuyor? Çünkü bu virüsler bulaştığı zaman ömür boyu bağışıklık bırakıyorlar hatta kullanılan aşılar da ömür boyu bağışıklık bırakıyor. 'Omicron ile bu salgının sonu gelecek, hafif hastalık ile insanlar geçirip toplumsal bağışıklık olacak' düşüncesinin önündeki en büyük engel bu" diye konuştu.

Koronavirüs pandemisinde 'Omicron' alarmı! İstanbul için kritik haftaKoronavirüs pandemisinde 'Omicron' alarmı! İstanbul için kritik hafta

"1 AY İÇİNDE 3 DEFA OMİCRON'A YAKALANANLAR VAR"

Prof. Dr. Ceyhan, 'Omicron'un bıraktığı bağışıklığın daha az olduğunu belirterek, "'Omicron' maalesef daha önceki varyantlara göre daha az bağışıklık bırakıyor, bağışıklık sistemini daha az uyarıyor, bir çeşit saklanıyor ondan. Dolayısıyla 'Omicron' geçiren bir hasta, bazen 2 hafta sonra bağışıklığının yeteri kadar düzeyde olmaması nedeniyle ikinci bir 'Omicron' geçiriyor hatta 1 ay içinde 3 defa 'Omicron’a yakalananlar var. 'Bu bir toplumsal bağışıklık geliştirecek ve salgın bitecek düşüncesine’ ben hiç katılmıyorum. Bu nedenle dünyada pek konuşulmayan; ama Türkiye’de çok dillendirilen bir konu. Çok da zarar veriyor. Aşı olsunlar istiyoruz; ama insanlara sürekli bu fikri empoze ederseniz 'Bitiyormuş neden aşı olayım' ya da 'Bitiyormuş neden maske takayım' diye bir düşünceye katılıyorlar. Ülkeler önlemlerini artırıyor, sınırlarını kapatanlar var, ülkeye girişleri çok iyi kontrol etmeye çalışıyorlar. Bir kısmı mesela 1 yerine 2 PCR testi istemeye başladı. Tek PCR ile ancak yüzde 50 tanı koyuyorsunuz. Siz 'Omicron' pozitif kişilere test yaptığınızda 100 kişiden 50’sini yakalayabiliyorsunuz" dedi.

OMICRON'DAN EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBUNU AÇIKLADI

Prof. Dr. Ceyhan, 'Omicron’un daha etkili görüldüğü yaş grubuna ilişkin, "'Omicron’dan önceki diğer bütün varyantlar ve orijinal virüste en çok bulaştıran yaş grubu adölesan (ergenlik) yaş grubuydu. Bu, onların sosyal hareketlerinden de kaynaklanıyor. İlk başta yanlış düşünceler öne sürüldü; 'Çocuklara bir şey olmaz, çocuklar bulaştırmaz' gibi. Ne zaman okullar açıldı, kısıtlamalar kaldırıldı bir bakıldı ki 'Delta' varyantı ile çocuklar en çok hastalanan grup ve en çok virüsü bulaştıran grup üstelik. 'Omicron’da bu daha da arttı. Şu anda 'Omicron’dan en çok etkilenen, en çok virüsü alan ve dolayısıyla en çok da bulaştırabilen 0-5 yaş grubu. Daha öncekilerde hiç alışık olmadığımız bir yaş grubu çünkü bu yaş grubunu hep daha az bulaşıyor, diye düşündüğümüz için biz hep okulları kapalı tutarken kreşleri açık tutma yoluna gittik, bütün dünya böyle yaptı. Şu an da özellikle kreşteki çocukların sağlığını korumak için tedbirlerin artırılması lazım. Rehberlerde, önlemlerde değişiklik yapmamız lazım. Hiçbir değişiklik yapmadan kontrolü virüse bırakmış, öyle devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Mersin'de korkutan deprem! Mersin'de korkutan deprem!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Mehmet Ceyhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Acı olayda yeni detay! Ayşenur'un babası başkası çıktı

Acı olayda yeni detay! Ayşenur'un babası başkası çıktı

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.