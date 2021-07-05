Tatilci akını! Erken geldiler, trafik felç oldu

Kısıtlamaların maske, mesafe ve temizlik dışında tamamen gevşetilmesinin ardından tatil planı yapan ve araçları ile yola çıkan vatandaşlar karayolunda uzun kuyruk oluşturdu.

ARAÇ YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Menteşe ilçesindeki eski Bölge Trafik kavşağındaki akıllı kavşakta hem Marmaris ve Fethiye istikametinden, hem de Aydın istikametinden gelen araçlar yoğunluğa neden oldu.

GERİ DÖNÜŞLER DE VAR

Akıllı kavşakta Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri zaman zaman trafik akışını manuel sağlarken, Marmaris, Datça, Dalaman ve Fethiye istikametine geçişlerin yanında bu bölgelerden de geri dönüşlerin olması dikkat çekti. (İHA)





