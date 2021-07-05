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  4. Tatilci akını! Erken geldiler, trafik felç oldu

Tatilci akını! Erken geldiler, trafik felç oldu

05.07.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’na 15 gün kala Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlerden tatil için erken yola çıkan vatandaşlar Muğla'nın Menteşe ilçesindeki akıllı kavşakta uzun kuyruklar oluşturdu.

Tatilci akını! Erken geldiler, trafik felç oldu

Kısıtlamaların maske, mesafe ve temizlik dışında tamamen gevşetilmesinin ardından tatil planı yapan ve araçları ile yola çıkan vatandaşlar karayolunda uzun kuyruk oluşturdu.

ARAÇ YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Menteşe ilçesindeki eski Bölge Trafik kavşağındaki akıllı kavşakta hem Marmaris ve Fethiye istikametinden, hem de Aydın istikametinden gelen araçlar yoğunluğa neden oldu.

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GERİ DÖNÜŞLER DE VAR

Akıllı kavşakta Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri zaman zaman trafik akışını manuel sağlarken, Marmaris, Datça, Dalaman ve Fethiye istikametine geçişlerin yanında bu bölgelerden de geri dönüşlerin olması dikkat çekti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ankara Bursa İstanbul İzmir Muğla Fethiye
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