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  4. Tatilciler gitti, define avcıları vakit kaybetmeden sahillerin yolunu tuttu

Tatilciler gitti, define avcıları vakit kaybetmeden sahillerin yolunu tuttu

26.07.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatilinde 9 gün boyunca milyonlarca tatilciyi ağırlayan Antalya'da sahiller define avcılarına kaldı. Sahilleri hınca hınç dolduran tatilcilerin denize ve sahile düşürdüğü ziynet eşyalarının peşinde olan define avcıları ellerinde dedektörle denizde arama yaptı.

Bayramı yüzde yüz dolu olarak geçiren Antalya'da, tatilciler memleketlerine dönerken onlardan geriye kalanlar için define avcıları ortaya çıktı. Genelde fırtına sonrası ortaya çıkan ve denizden sahile sürüklenen ziynet eşyaları ve madeni paraları arayan defineciler, bu kez vakit geçirmeden sahillerin yolunu tuttu.

İŞLETME SAHİBİYLE TARTIŞTI

Denizin sahile yakın noktalarında ellerinde dedektörle arama yapan, deniz gözlükleriyle dalıp denizin içinde ziynet eşyası arayan define avcıları zaman zaman sahildeki işletme sahiplerinin tepkisiyle karşılaştı. İncekum plajında define arayan kimliği belirsiz şahıslar, görüntü aldığını fark eden işletme sahibiyle tartıştı.

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Ziynet eşyası arayan kişiye izin alıp almadığını soran işletme sahibine 'Babanın malı mı burası' diyen define avcısı bir şey bulamadığını söyleyip tekrar aramaya devam ederken işletme sahibi durumu jandarmaya bildirdi. Sahile gelen jandarma define avcılarını sahilden uzaklaştırdı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
memleket bu hale geldi işte çok yazık doldurdular iti kopuğu ve eğitim çok zayıf

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