Tatilde yemeklerini bedavaya getirmek için plan yaptılar! Üç restoranda hiç hesap ödemediler

Bir restoran çalışanın sosyal medyadan ifşa ettiği görüntülere, “Bu çifte dikkat edin. Yemeklerini bitirdikten sonra hesabı ödemeyi reddediyorlar. Şu ana kadar bu taktiği uyguladıkları üçüncü restoranız” dedi. Restoran çalışanı çiftin yemeklerini yedikten sonra sıra hesabı ödemeye gelindiğinde yüksek bir sesle yemekten şikayet ettiklerini ve parasını ödemeyi reddettiklerini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü İngiliz çifte tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ne kadar iğrenç” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kim emeğe bu kadar saygısızlık yapabilir mi?” yorumunu yaptı.



