Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Tatilde yemeklerini bedavaya getirmek için plan yaptılar! Üç restoranda hiç hesap ödemediler

    Tatilde yemeklerini bedavaya getirmek için plan yaptılar! Üç restoranda hiç hesap ödemediler

    05.09.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yunanistan’ın Girit Adası’nda tatil yapan bir İngiliz çift ödeme yapmadan birçok restoranda yemek yemekle suçlanıyor. Adada tepki çeken olayın üzerine polisler ismi açıklanmayan İngiliz çifti aramaya başladı.

    Bir restoran çalışanın sosyal medyadan ifşa ettiği görüntülere, “Bu çifte dikkat edin. Yemeklerini bitirdikten sonra hesabı ödemeyi reddediyorlar. Şu ana kadar bu taktiği uyguladıkları üçüncü restoranız” dedi. Restoran çalışanı çiftin yemeklerini yedikten sonra sıra hesabı ödemeye gelindiğinde yüksek bir sesle yemekten şikayet ettiklerini ve parasını ödemeyi reddettiklerini söyledi.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü İngiliz çifte tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Ne kadar iğrenç” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kim emeğe bu kadar saygısızlık yapabilir mi?” yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince öyle bir şey yaptı ki...

    Yedi içti! İşler hesabı ödemeye gelince öyle bir şey yaptı ki...

     Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Sosyal medyayı ikiye böldü

    Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Sosyal medyayı ikiye böldü

     Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

    Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

     Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

    Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

     40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

    40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

     Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    “Karısıyla arkadaş olup..."

    “Karısıyla arkadaş olup..."

     Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

    Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

     Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

    Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

     Damadın arkadaşları tabut getirdi! İçinden çıkan şoke etti

    Damadın arkadaşları tabut getirdi! İçinden çıkan şoke etti

     Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

    Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

    Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

     Transparan kıyafetiyle hatlarını belli etti! Göğüs uçlarını kapatmak için...

    Transparan kıyafetiyle hatlarını belli etti! Göğüs uçlarını kapatmak için...

     Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

    Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

     Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

    Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde... Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...
    Müziği açıp dans etti! Dekolteli bodysi göğüslerini kapatamadıMüziği açıp dans etti! Dekolteli bodysi göğüslerini kapatamadı
    Karısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdiKarısı eve gelince panik yaptı! Balkondan indirdi
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya restoran Girit Adası girit hesap

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

    Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

    Tayfun metrelerce sürükledi! Zor anlar kamerada...

    Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

    Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.